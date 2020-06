Ibovespa recua após pedidos de seguro desemprego dos EUA frear otimismo

A bolsa brasileira recua, nesta quinta-feira, após os pedidos de seguro desemprego dos Estados Unidos terem frustrado as expectativas dos investidores. Às 11h17, o Ibovespa, principal índice de ações, caía 0,12% e marcava 92.906 pontos

Divulgado nesta manhã pelo Departamento de Trabalho dos EUA, os dados semanais apontaram para mais 1,877 milhões pedidos de seguro desemprego ante projeções de 1,8 milhões. “Esperava-se um número muito melhor. Pegou o mercado no contrapé”, disse Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

Segundo Spyer, havia grande otimismo sobre os dados semanais, tendo em vista que, na véspera, o ADP (que mede a variação de postos de trabalho do setor privado americano e serve como prévia do payroll) ficou muito melhor do que o esperado). “Agora todo mundo está nervoso para saber como será o payroll porque os pedidos de auxílio vieram pior.”

O relatório, considerado um dos principais indicadores da economia americana, será divulgado nesta sexta-feira, 5. Pelas projeções do mercado, o payroll deve revelar a perda de 8 milhões de postos de trabalhos não-agrícolas no mês de maio, fazendo o desemprego americano saltar de 14,7% para 19,8%.

Depois de quatro pregões consecutivos de alta, Spyer vê uma “trégua” no rali global das bolsas de valores e acredita que toda aquela euforia com as reaberturas das economias vai dar lugar à cautela. ‘A situação ainda é um pouco preocupante nos Estados Unidos”, comentou.

No radar dos investidores também estão os estímulos econômicos da Europa. Nesta manhã, o Banco Central Europeu (BCE) elevou em 600 bilhões de euros seu Programa de Compra de Emergência Pandêmica para 1,35 trilhão de euros. Após o anúncio da medida, nesta manhã, as bolsas europeias chegaram a entrar em terreno positivo, mas perderam força, após a divulgação dos dados americanos. Por lá, o índice pan-europeu Stoxx 600 caía 0,6%.

Destaques

As ações da Petrobras recuam mais de 1%, tendo como pano de fundo o adiamento da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+), que discutiria novos cortes de produção. Entre os ativos com maior peso no Ibovespa, os bancos, após subirem de forma acentuada na véspera, também pressionam o índice para baixo. O destaque negativo fica para as ações do Banco do Brasil, que caem 2,2%. Os papéis do Itaú, Bradesco e Santander se desvalorizam 1%, 1,8% e 0,5%, respectivamente.

Com o dólar voltando a subir no mercado de câmbio, empresas com receitas dolarizadas, como frigoríficos e companhias do setor de papel e celulose, figuram entre as maiores altas da sessão. Na ponta do Ibovespa, as ações da Minerva lideram as altas, subindo 5%. Os papéis da Vale, com peso de cerca de 10% no índice, sobem 0,8%.