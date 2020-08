Ibovespa oscila próximo de zero; Tecnisa dispara com possível fusão

A bolsa brasileira alterna entre perdas e ganhos nos primeiros negócios desta quarta-feira, 19, com os investidores atentos às negociações sobre o pacote de auxílio emergencial nos Estados Unidos e à espera da ata do Federal Reserve (Fed) sobre a última reunião de política monetária. Às 10h32, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 0,17% para 101.891 pontos.

No exterior, o tom dos mercados é majoritariamente positivo. De acordo com analistas da Exame Research, a expectativa de avanços nas negociações entre democratas e republicanos sobre o pacote de auxílio sustenta a confiança dos investidores na busca por ativos de risco. Na véspera, a presidente da Câmara e líder do partido Democrata, Nancy Pelosi, afirmou que poderia ceder a algumas exigências dos republicanos para que o pacote fosse aprovado.

“Se sair o acordo, o americano continua consumindo e demandando produtos do resto do mundo”, comenta Paloma Brum, economista da Toro Investimentos.

Além do acordo com entre políticos americanos, Bruno Komura, analista da Ouro Preto Investimentos, também espera que a ata da última reunião do Fed tenha impactos positivos no mercado. “O Fed já disse que irá manter as taxas próximas de zero e está fazendo recompra de títulos. A parte fiscal fica com o Congresso, mas o mercado quer saber se a política monetária tem alguma carta na manga”, comenta.

Destaques

As ações da Tecnisa sobem 8%, após a empresa receber, “de forma inesperada”, a proposta de combinação de negócios com a Gafisa. A companhia informou por meio de fato relevante que os membros do conselho de administração irão se reunir para avaliar a proposta. As ações da Gafisa sobem 4,17%.

Já no Ibovespa, são as ações da Ultrapar que lideram as altas, subindo 4,7%, após novo acordo de acionistas com a entrada da gestora Pátria Investimentos. Entre as maiores altas também estão os frigoríficos, com JBS avançando 4,07% e Marfrig, 2,89%.

Na ponta negativa, as ações da Sabesp desabam 10%, após o governador João Doria anunciar um projeto de capitalização para que a companhia ganhe mercado em outros estados. “O mercado não estava esperando isso. Se imaginava que ela fosse privatizada logo, mas parece que os planos são de crescer a empresa para só depois vender”, comenta Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.