Ibovespa oscila próximo da estabilidade com foco em Fed e política local

A bolsa brasileira opera sem direção definida nos primeiros negócios desta quarta-feira, 26, com os investidores cautelosos, após o ministro da Economia, Paulo Guedes, não ter participado do lançamento do programa Casa Verde e Amarela. No exterior, o tom é positivo à espera de que, na quinta-feira, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinaliza medidas de estímulos em Jackson Hole. Às 10h20, o Ibovespa, principal índice da B3, avança 0,13% para 102.252 pontos.

“Nessa manhã de incertezas, o discurso do presidente do Fed gera bastante expectativa”, afirmam analistas da Exame Research em relatório.

Para Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo, se espera que Powell anuncie medidas como aumento do volume de recompra de títulos, já que o presidente do Fed já sinalizou que a taxa de juros, que já está próxima de zero, deve se manter inalteradas. “O Fed deve focar mais em retomar os níveis de emprego no país do que no controle da inflação. Isso vem gerando algum otimismo, até porque se vier qualquer novidade vai ser positiva, e não negativa”, comenta. Na Europa, as bolsas operam majoritariamente em alta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 avançando 0,72%.

No Brasil, dúvidas sobre permanência de Guedes no governo impede que o Ibovespa suba ainda mais. Desde o adiamento da apresentação do “Big Bang”, pacote de estímulo que substituiria o Pró-Brasil, o mercado tem voltado a sondar a saída de Guedes, tendo em vista que há discordâncias sobre os custos do programa.

Um dos entraves-chaves é a quantidade de recursos que será destinada ao auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro, que viu sua popularidade aumentar em meio ao Renda Brasil, insiste que o programa dê ajuda de 300 reais, enquanto Guedes, 247 reais. “O Guedes tem sofrido duros golpes nas últimas semana, com queda de veto[que impedia o reajuste salarial de servidores] no Senado e perda de secretários. Se não tivesse todo esse contexto, sua falta no evento de ontem teria passado despercebido, mas a situação é outra”, comenta Franchini.

Destaques

As ações da Tecnisa sobem 5,89% e lideram as altas do Índice Small Caps, tendo no radar a reunião para avaliar a proposta de fusão da Gafisa, que avança 1,5% na bolsa. Outras construtoras, MRV e Eneva sobem cerca de 2%. Já no Ibovespa, o movimento de alta é liderado pelas ações da Gerdau, que avançam 2,6%, tendo como pano de fundo a valorização do minério de ferro. Usiminas sobe 1,5%, CSN, 0,7% e Vale, 0,9%. A valorização do dólar também ajuda a puxar as ações da Suzano e da Klabin, que avnaçam 0,6% e 1,3%, respectivamente.