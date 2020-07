Ibovespa recua em linha com exterior; Oi vai a 20% de alta e TIM despenca

Depois de abrir em alta, nesta quinta-feira, 23, a bolsa brasileira entrou em terreno negativo ainda pela manhã, acompanhando o movimento do mercado americano, que perdeu o ímpeto positivo após os pedidos de auxílio desemprego nos Estados Unidos superarem as expectativas. Às 12h04, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 0,26% para 104.023 pontos.

Divulgado nesta manhã, os pedidos semanais de auxílio desemprego dos Estados Unidos ficaram em 1,416 milhões, enquanto a expectativa era de o número permanecesse em 1,3 milhões. Essa foi a primeira vez que os pedidos de auxílio desemprego cresceram de uma semana para outra desde o pico de 6,6 milhões de pedido, em 9 de abril. Por lá, os índices S&P 500 e composto de Nasdaq recuam 0,3% e 0,6%, respectivamente.

Antes da abertura, os índices futuros americanos estavam positivo, com os investidores repercutindo resultados corporativos e um possível pacote de estímulo econômico nos EUA.

Na bolsa brasileira, o grande destaque fica para as ações da Oi, que abriram em alta de 19,40%, após a Highline cobrir as ofertas da Vivo, Tim e Claro pela parte móvel da companhia e ganhar o direito de negociar com exclusividade. “A oferta positivo para a Oi, já que ajuda no processo de desalavancagem e deve ser mais fácil para a negociação ser aprovada por órgãos regulatórios”, disse Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos. Depois de algum movimento de realização de lucros, os papéis da companhia sobem 15,67%.

Vencidas, os papéis da Tim e da Telefônica, controladora da Vivo, lideram as perdas do Ibovespa, recuando 8,8% e 4,4%, respectivamente. “Isso é bem negativo para a Vivo e Tim, que terão que lidar com um novo concorrente bem capitalizado”, comentou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Já as ações da Movida figuram entre as maiores altas do Índice Small Caps, subindo cerca de 5%, após a prévia operacional da companhia agradar os investidores. No segundo trimestre, a receita líquida da companhia foi de 1,05 bilhão de reais, pouco acima do 1,01 bilhão de reais registrado no trimestre anterior. Na esteira, Localiza e Unidas também operam em alta.