Ibovespa sobe quase 2% com eleição americana no radar; dólar cai

O mercado brasileiro inicia esta terça-feira, 3, com o dólar em queda e bolsa em alta, com ajuda do bom humor dos investidores internacionais em meio ao último dia de votação das eleições americanas. O mercado local também absorve o tom positivo que ditou os negócios no exterior na segunda-feira, 2, quando esteve fechado devido ao feriado de Finados. Às 10h27, o Ibovespa subia 1,84% para 95.681 pontos. O dólar caía 0,7% e era vendido a 5,698 reais.

No exterior, as principais bolsas da Europa, como a de Londres e de Paris, sobem pouco mais de 2%, enquanto os índices americanos operam em alta, com destaque para o Dow Jones, que avança 1,6%. No mercado de câmbio, o dólar se desvaloriza contra as principais moedas emergentes, com exceção da lira turca. Já o índice Dxy, que mede o desempenho da divisa americana contra seus pares desenvolvidos, caminha para a maior queda em quase um mês.

Apesar da alta das bolsas e da queda do dólar, a falta de clareza sobre o que ocorrerá após o encerramento das votações permanece. Embora o democrata Joe Biden siga à frente nas pesquisas, ainda há espaços para uma reviravolta nos instantes finais, tendo em vista que há sérias dúvidas sobre sua vitória em estados-chave. Também não se sabe se o Senado terá maioria do Partido Republicano ou Democrata.

“Apesar de alguns já dizerem que o Biden já ganhou, o mercado está vivendo a expectativa de melhora em cima do Trump nessa reta final. Ainda não dá para cravar um vencedor”, afirma Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Mas, independentemente de quem levar o Senado ou a Casa Branca, a possibilidade do presidente Donald Trump contestar o resultado, caso não seja reeleito, ainda é visto como o pior dos mundos para os mercados, já que atrasaria ainda mais o resultado, aumentando as incertezas e – consequentemente – a volatilidade.

“Há grande risco de isso acontecer. Caso o Biden saia vitorioso, pode ter certeza que o Trump vai judicializar o resultado. Isso vai trazer uma volatilidade absurda”, diz Laatus.

No mercado local, também está no radar dos investidores a ata sobre a última reunião do Comitê de Política Monetária, divulgada nesta manhã. Segundo análise da equipe da Exame Research, o documento “sugere uma preocupação maior com a situação fiscal, que vai além dos auxílios”.