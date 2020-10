Ibovespa cai pressionado por ações da Petrobras; dólar sobe a R$ 5,65

O Ibovesparecua nesta terça-feira, 27, apesar de bons resultados corporativos no radar dos investidores. Nos primeiros negócios do dia, o índice chegou a se firmar no campo positivo, mas perdeu força após as bolsas americanas abrirem piores do que os índices futuros indicavam. Às 11h56, o Ibovespa caía 0,22% para 100.794 pontos. A queda é pressionada pelas ações da Petrobras que caem 1,54% (PETR3) e 1,19% (PETR4). As ações da B3 também pesam negativamente sobre o índice, caindo 2%. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research

Na Europa, as bolsas seguem no vermelho com temores sobre o efeito econômico da segunda onda de coronavírus, enquanto os índices dos Estados Unidos tentam se recuperar das quedas da véspera, quando o índice Dow Jones teve o pior desempenho desde setembro. Por lá, o S&P 500 sobe 0,07% e o Nasdaq, 0,62%, mas o Dow Jones cai mais 0,16%, ampliando as perdas da semana.

“O [presidente Donald] Trump melhorou um pouco nas pesquisas e isso deu uma reanimada nas bolsas americanas. Por outro lado, a expectativa de que tenha um estímulo antes das eleições praticamente morreu”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

No mercado interno, a temporada de balanços do terceiro trimestre começa a ganhar forma e as atenções dos investidores, nesta terça, se voltam ao desempenho do Santander, sobre qual houve grande otimismo. No período, a companhia registrou lucro líquido societário de 3,811 bilhões de reais – resultado 88,2% superior ao registrado no trimestre anterior. O lucro também ficou 26% acima do consenso de mercado.

“O resultado foi melhor que a expectativa, mas a dinâmica de margem financeira deixou a desejas e precisamos entender melhor essa tendência. Apesar da queda de provisões de devedores duvidosos (PDD) neste trimestre, a dinâmica da inadimplência de curto prazo leva a crer que poderemos ter novos aumentos de PDD mais para frente – vale lembrar que o Santander foi o que menos colocou provisões [entre os grandes bancos]”, avaliam analistas da Exame Research.

Apesar do resultado ter sido considerado positivo, as ações do Santander (SANB11) são negociadas em queda de 1,8%, com os investidores realizando lucros, após o ativo acumular alta ter subido por seis pregões consecutivos em meio ao otimismo sobre o resultado. Somente no último pregão, os papéis do banco subiram mais de 3%. As ações de outros bancos, como Itaú (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4) também se desvalorizam.

Câmbio

No mercado de câmbio, o dólar chegou a abrir em queda contra o real, mas logo entrou no campo positivo, acompanhando sua valorização perante outras moedas emergentes, como o rublo russa e a lira turca. Às 11h33, o dólar comercial subia 0,71% e era negociado a 5,652 reais na venda. O dólar também se valoriza frente ao euro, em meio a segunda onda de contaminação na Europa.

Também no radar dos investidores, está a decisão sobre a taxa de juros Selic na quarta-feira, 28. A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começa nesta terça. Com ampla expectativa de manutenção da taxa de juros em 2% ao ano, os investidores devem se atentar mais ao comunicado, que pode trazer pistas sobre as próximas decisões. “Se o comunicado deixar a porta aberta para subir juros, a gente deve ver uma pressão de baixa no dólar. Se voltar a subir juros, o país fica mais atraente para investimentos [em renda fixa]. Até porque se começar a subir, deve ser um ciclo de alta, e não algo pontual”, diz Laatus.