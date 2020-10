Ibovespa cai mais de 2% e caminha para pior semana desde março

A bolsa brasileira recua nesta sexta-feira, 30, em meio ao clima de antes do fim de semana prolongado e das eleições americanas, que serão realizadas na terça-feira, 3. Na bolsa, o Ibovespa caía 2,42%, às 12h46, para 94.292 pontos. Na semana, o índice acumula perdas de mais de 5% e caminha para a pior queda semanal desde março. O movimento acompanha a queda dos índices americanos, pressionados pelos resultados da Apple e da Amazon, que não agradaram os investidores e caem 5,46% e 4,87%, respectivamente. O índice Nasdaq, onde as ações de ambas companhias têm maior peso, recua 2,93%.

“O mercado já tende a ficar mais defensivo antes do fim de semana, ainda mais com o feriado na segunda-feira. Também há uma combinação de fatores que deixa o mercado mais volátil, como o aumento de contaminações por coronavírus na Europa, eleições americanas e a temporada de resultados. É um clima de cautela extrema e muita incerteza”, comenta Gustavo Bertotti, economista da Messem.

No mercado de câmbio, o dólar se enfraquece contra algumas das principais moedas emergente, mas tem leve alta de 0,1% contra o real, sendo vendido a 5,77 reais. Por aqui, é dia de definição da taxa que será usada como referência para contratos de dólar do mês seguinte. Então, quem está comprado em dólar, tenta elevar a taxa (formada por meio de quatro consultas, sendo a última às 13h), enquanto os vendidos em dólar tentam baixá-la. Essa disputa é conhecida no mercado como “briga da ptax”, que costuma tornar a volatilidade mais alta do que em dias comuns.

“Pelo que conversamos com as mesas dos bancos, a disputa deve ser equilibrada, com uma leve vantagem para os comprados, que devem tentar deixar o dólar nessa faixa dos 5,77 reais”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti. “Essa briga vai até o começo da tarde, depois deve ter algum viés de proteção para o fim de semana.”

Com o dólar voltando a ficar próximo das máximas desde maio, quando a moeda americana quase chegou aos 6 reais, pioram as perspectivas para o câmbio no mercado. Nesta semana, o foi a vez do banco suíço UBS alterar suas estimativas para o câmbio para o fim do ano, que passaram de 4,95 reais para 5,40 reais. Segundo a instituição financeira, a volatilidade recente e desafios fiscais para Brasil pesaram para a mudança das estimativas. A projeção para 2021 passou de 4,60 reais para 4,95 reais.

Na bolsa, os juros futuros operam com leve alta. José Faria Júnior, diretor da Wagner Investimentos, destaca que mercado também não foi muito ruim ontem, porém, diz que chama atenção as taxas dos contratos 2023 e 2025 acima dos respectivos gatilhos de reversão da tendência de longo prazo. “Caso essas tendências sejam revertidas, podemos ter alta de uns 30 pontos no contrato 2023 e uns 50 pontos nos contratos mais longos, o que levaria a impactos secundários no câmbio e bolsa.”

No radar dos investidores locais estão os dados de desemprego do trimestre findo em agosto, divulgados na PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a pesquisa, a taxa de desemprego subiu para 14,4% e ficou acima da expectativa mediana do mercado de 14,2%. Mas o número podia ser ainda maior. Segundo o economista-chefe da Necton, André Perfeito, era para a taxa estar em 20%, caso a quantidade de pessoas procurando emprego fosse a mesma do ano passado.

Na agenda econômica também estiveram os PIB dos principais países da Europa. Na Alemanha, o PIB do terceiro trimestre surpreendeu positivamente as expectativas do mercado ao ficar 8,2% acima do registrado no segundo trimestre, enquanto o mercado esperava crescimento de 7,3%. Na comparação anual, porém, o PIB ficou negativo em 4,1%. Na França, o PIB também superou as estimativas ao ter crescimento trimestral de 18,2% contra a expectativa de 15,4%. Na Zona do Euro como um todo, o PIB teve alta de 12,7%, embora ainda tenha ficado 4,3% abaixo do registrado no terceiro trimestre de 2019. Na Europa, o índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 0,11%. O índice francês CAC sobe 0,54%.

Mudança de horário

A partir do dia 3 de novembro, o pregão à vista da B3 será prorrogado e passará a fechar às 18h. A mudança visa acompanhar o horário do pregão americano, que também será alterado devido ao fim do horário de verão nos Estados Unidos.