Ibovespa futuro abre em alta na esperança de novos estímulos nos EUA

O Ibovespa futuro abriu em alta nesta sexta-feira, 13, em linha com os índices americanos, que sobem com a expectativa de um acordo sobre novos estímulos econômicos. Depois da pausa nas negociações, parlamentares democratas voltaram a pressionar pela aprovação de um novo pacote. Acompanhe a cobertura abaixo.

Na quinta-feira, 12, a presidente da Câmara, Nancy Pelosi e o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, usaram a vitória de Joe Biden e os níveis recordes de infecções como justificativa para um pacote muito maior do que os republicanos haviam sugerido. Do lado republicano, o presidente Donald Trump transferiu para o líder da maioria do Senado Mitch Mcconnell a responsabilidade de negociar o pacote de estímulos.

No mercado local, investidores também repercutem o resultado do IBC-Br de setembro, que teve alta de 1,29%, acima das estimativas de crescimento de 1%. O índice medido pelo Banco Central é popularmente conhecido como “prévia do PIB” brasileiro.

