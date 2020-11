Medo do coronavírus volta à tona e Ibovespa abre em queda

Terminou de vez o rali motivado por avanços em testes de vacinas contra o coronavírus. Depois das principais bolsas do mundo surfarem a onda dos resultados preliminares da Pfizer por três dias seguidos, os investidores voltam à rotina de antes, buscando proteção em dólar, títulos americanos e em ações de tecnologia. O mercado brasileiro, que não aproveitou o último dia de festa devido à ruídos da política interna, hoje acompanha o tom negativo do exterior.

Com o fim da euforia da vacina, investidores retomam as atenções no avanço de casos de coronavírus no mundo. Nos Estados Unidos, onde a taxa de contaminação segue crescendo, o número de infecções registradas em um só dia superou 140.000 pela primeira vez na quarta-feira, 11. Na noite de ontem, a biofarmacêutica Moderna informou que já tinham dados suficientes para informar a eficácia de sua vacina. Mas ainda que suas ações subam no pré-mercado da Nasdaq, o aviso foi insuficiente para animar os investidores.

Com a busca por papéis de tecnologia em meio à segunda onda de contaminação, o índice futuro de Nasdaq é o único que sobe entre os principais dos Estados Unidos. No mercado europeu, que aproveitou a euforia da vacina até a última gota, o índice Stoxx 600 quebra a sequência de três altas consecutivas.

No câmbio, o dólar se valoriza conta as principais moedas emergentes. Embora o real tenha aberto em queda, a moeda americana começa a ganhar força após os primeiros minutos de pregão. “O que ocorreu de manhã foi apenas fluxo. Um grande banco vendeu 200 milhões de dólares logo no começo do dia e afundou a moeda. A tendência é o dólar acompanhar o movimento e externo e ganhar força aqui”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.