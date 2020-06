O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, virou para alta no fim da manhã desta terça-feira, acompanhando o mercado americano, que repercute a desaceleração dos casos de coronavírus na Flórida, estado que atravessa sua pior fase pandemia. Às 12h02, o Ibovespa subia 0,45% e marcava 96.217,79 pontos.

De acordo com a Bloomberg, o número de casos no no estado da Flórida passou de 146.314 para 152.434. O crescimento de 4,2% ficou abaixo da média dos últimos sete dias, de 5,6%.