A bolsa brasileira virou para queda nesta segunda-feira, 28, após o presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes, anunciarem a criação da Renda Cidadã. e aumentarem as dúvidas sobre o andamento da reforma tributária Depois de retomar os 98.000 pontos ainda na abertura, às 14h30 o Ibovespa, principal índice da B3, caía 2,5% para 94.598 pontos. No exterior, as bolsas seguem positivas, com otimismo sobre um novo pacote de estímulos nos Estados Unidos, e após dados positivos da China.

Brasília e incertezas fiscais

Após reunião com líderes partidários, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram a criação do Renda Cidadã, que irá substituir o Bolsa Família, mas disseram que o teto de gastos será cumprido. Para financiar o programa, o governo fará uso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e recursos destinados a pagamentos de precatórios.

Sobre a criação do novo imposto, Guedes não deu grandes detalhes, mas disse que haverá substituições, sem que a carga tributária aumente. Sem chegarem a um acordo sobre a reforma tributária, a reunião deve continuar ao longo da tarde. Logo após a fala, o mercado entrou no terreno negativo.

“A falta de consenso sobre a segunda fase da reforma tributária desagradou o mercado, apesar das falas na direção de manutenção do teto de gastos”, afirma Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual digital. Já Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos, ressalta que mesmo que o governo tenha reforçado que irá cumprir o teto de gastos, ainda faltam “ações tangíveis”. “Tudo ainda está muito no universo das expectativas. Essas incertezas fazem com que o mercado não queira tomar riscos”, pontua.

“O mercado azedou. Esses receios sobre o que vem de Brasília novamente estão fazendo preço. Vamos ver o que o governo apresenta em breve. O pessoal aproveitou os lucros do começo do dia para colocar no bolso e agora olha para Brasília para ver em que direção iremos”, disse Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Aéreas

Em meio ao cenário negativo, as ações da Embraer são uma das poucas do Ibovespa a apresentar alta, subindo 4%. No radar dos investidores está a autorização para que a Azul se torne a primeira empresa a utilizar as aeronave de carga E-195, da Embraer. “A Embraer está se posicionando para a retomada, depois que a fusão com a Boeing não deu certo. Com as aéreas se recuperando e com perspectiva de renovação de frota, ela acaba se beneficiando”, comenta Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos.

Bancos

A piora do cenário interno também derrubou as ações dos grandes bancos, que chegaram a subir mais de 3% embalados pelo bom humor global sobre o setor após a holding chinesa Ping An aumentar a participação no HSBC, mesmo uma semana após o banco ser envolvido em escândalo de transações suspeitas reveladas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês). “As ações do setor vinham muito desvalorizadas no Brasil e no mundo. No momento que um dos maiores acionistas do HSBC aumenta posições no banco, ainda mais depois de todas as notícias da semana passada, passa uma confiança maior sobre o setor”, comenta Gustavo Bertotti, economista da Messem. Entre os papéis do setor, somente os do Santander e do Banco do Brasil seguem no campo positivo.

Estímulos

No domingo, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi afirmou que ainda há a possibilidade de o estímulo de 2,4 trilhões de dólares ser aprovado no Congresso americano. As declarações reacenderam a esperança de que aprovação do pacote, após cerca de dois meses de desentendimentos entre republicanos e democratas. Com a aproximação das eleições americanas, a expectativa já era pequena.

Lucro chinês

Divulgado no fim de semana, o lucro das indústrias chinesas teve alta mensal de 19,1% em agosto, sinalizando que a recuperação da atividade econômica da China segue pujante. No mês anterior, o crescimento foi de 19,4%.