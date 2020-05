Ibovespa cai com temores sobre embate entre governo e STF

A bolsa brasileira recua, nesta quinta-feira, 28, com os investidores mais cautelosos sobre os desdobramentos da tensão entre governo e o Supremo Tribunal Federal, após operações de busca e apreensão em endereços pessoas aliadas ao presidente Jair Bolsonaro. Às 11h08, o Ibovespa, principal índice de ações, caía 0,71% e marcava 87.325 pontos.

As operações foram resultado do inquérito, instaurado ainda no ano passado e tocado pelo próprio STF, que apura a disseminação de informações falsas com mensagens agressivas a membros da corte. Entre os alvos estiveram empresários apoiadores do presidente, como Luciano Hang (dono da Havan) e Edgard Corona (dono da SmartFit).

Ainda na noite de quarta-feira, Bolsonaro usou sua conta do Twitter para defender seus aliados da investigação e criticar o ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito. Segundo o presidente, “cidadãos de bem” tiveram “seus lares invadidos por exercerem seu direito de expressão” e “nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente”.

– Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 28, 2020

“O ’embate’ entre Bolsonaro e STF não ajuda no momento. Precisamos de união para atravessar as nossas crises na saúde, economia e política”, comentou Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos. Segundo Chinchila, alguns investidores também estão aproveitando o dia mais negativo na bolsa para realização de lucros de curto prazo, tendo em que as ações vinham numa acendente nos últimos dias.

Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos, avalia que a instabilidade política pode deixar os investidores mais cautelosos até o fim desta semana, com a possibilidade da tensão se agravar entre sábado e domingo. De acordo com ele, tem aumentado a procura por aluguéis de ações, o que evidencia a maior expectativa por novas quedas de preços.

Apesar da maior cautela com o cenário político, o mercado viu como positivo o veto do trecho do pacote de auxílio aos estados e municípios em que previa a possibilidade de aumentar os salários dos servidores públicos.

No cenário externo, as bolsas têm um dia misto, com a revisão do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos de contração de 4,8% para 5%. Os investidores também estão atentos ao conflito comercial entre China e Estados Unidos, que pode se intensificar após o parlamento chinês ter aprovado a lei de segurança nacional sobre Hong Kong.

Marcel Zambello, analista da Necton Investimento, no entanto, não vê com tanta preocupação o conflito entre os dois países. “Essa história está rolando desde 2019. É muita fumaça para pouco fogo”, disse.