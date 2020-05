Ibovespa sobe forte com reabertura no mundo e vídeo de Bolsonaro. Entenda

A bolsa brasileira inicia a semana em alta, após o vídeo da reunião ministerial de Jair Bolsonaro ter ficado aquém das expectativas negativas do mercado. Para investidores, inclusive, houve trechos da reunião que endossaram otimismo, como a possibilidade de o Banco do Brasil ser privatizado. Às 11h09, o Ibovespa, principal índice de ações, avançava 3,48% e marcava 85.095,96 pontos. Com isso, o índice caminha para a maior pontuação desde as perdas de março.

Na sexta-feira passada, o temor sobre o que a gravação poderia revelar fez o Ibovespa fechar em queda. No entanto, o Ibovespa futuro, que ainda estava sendo negociado quando o vídeo foi divulgado, virou para alta na última hora de pregão.

“O vídeo dá margem à interpretação, mas a interferência [do presidente na Polícia Federal] não ficou muito clara. Isso deixa os agentes do mercado mais confortáveis para montar posição”, afirmou Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos, vê as declarações de Bolsonaro como insuficientes para incriminá-lo. “O conteúdo divulgado não é o bastante para aumentar o debate sobre um impeachment. O risco político está mais tranquilo”, avaliou.

Além do cenário interno positivo, a alta das bolsas internacionais, impulsionada pelo otimismo com as reaberturas, também contribui para o desempenho positivo do Ibovespa nesta sessão.

Com o feriado nos Estados Unidos, Bertotti vê o mercado deixar de lado a crescente preocupação em torno da guerra comercial e focar mais nas reaberturas econômicas. Na Espanha, quinto país com mais casos de coronavírus registrados, já há planos para receber turistas a partir de julho. Por lá, as ações da rede de hotéis Melia disparam mais de 20%. Já o índice pan-europeu Stoxx 600 avança 1,15%.

Destaques

As ações do Banco do Brasil sobem mais de 7% nesta segunda, com os investidores repercutindo a intenção do ministro da Economia, Paulo Guedes, expressa no vídeo da reunião ministerial, de privatizar o banco. Os papéis do Itaú, Bradesco e Santander sobem 2,7%, 4,7% e 3,8%.

“As declarações surpreenderam por serem bem contundentes e pelo fato do Banco do Brasil ser um banco lucrativo e de grande relevância. O mercado sempre vê as privatizações como algo positivo, já que proporciona uma administração mais sólida”, disse Bertotti.

Além dos grandes bancos, os papéis da Petrobras também se destacam positivamente entre os componentes com grande peso no Ibovespa. Em linha com a valorização do barril de petróleo e com ajuda do bom humor no mercado local, as ações ordinárias da estatal avançam 4,5% e as preferenciais, 4,2%.