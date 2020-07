Ibovespa sobe e ronda os 105 mil após aprovação de estímulo europeu

A bolsa brasileira avança, nesta terça-feira, 21, acompanhando o bom humor externo, após a União Europeia aprovar o pacote de estímulo de 750 bilhões de euros para a recuperação econômica no pós-pandemia. às 10h44, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 0,45% para 104.900 pontos, depois de ter batido 105.449 pontos na abertura.

Os líderes dos 27 países que compõem a EU vinham negociando o pacote desde sexta-feira. Após longa conversas, foi acordado que dos 750 bilhões de euros, 360 bilhões de euros serão emprestados e 390 bilhões de euros serão repassados como forma de doação – abaixo dos 500 bilhões de euros proposto inicialmente. O pacote ainda precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, mas não deve haver dificuldade.

Com a medida, as bolsas europeias avançam forte nesta manhã, com destaque para índice alemão DAX, que sobe 1,4%. O índice pan-europeu Stoxx 600 avança 0,8%. Nos Estados Unidos, o S&P 500 sobe 0,7% e o Nasdaq, que bateu recorde nominal na véspera, avança 0,2%.

No cenário interno, as atenções dos investidores estão voltadas para a entrega da primeira fase do projeto de reforma tributária, prometido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na semana passada.

Na bolsa, as ações da Petrobras sobem cerca de 3%, liderando as altas do Ibovespa e impulsionando o movimento de valorização do índice, tendo como pano de fundo a alta de mais de 3,5% do petróleo brent. A venda da participação na TAG também ajuda a impulsionar a alta. “Isso é bem positivo para a Petrobras. MOstra que a agenda de desinvestimentos segue ativa”, afirma o relatório da Exame Research.

Já as ações da Via Varejo voltam a subir, após a companhia ter confirmado a veracidade das informações sobre resultados operacionais postadas equivocadamente em sua conta do Twitter. Na véspera, a empresa havia informado que as vendas online de games e câmeras tiveram alta de mais de 2.500%, fazendo o ações da companhia encerrarem em alta de mais de 7%. Nesta sessão, elas sobem mais 2%.

A melhor participação da Via Varejo no segmento de vendas on-line tem feito seus papéis apresentarem forte valorização, caminhando para renovar a máxima histórica. Na expectativa de também apresentem forte crescimento das vendas digitais, as ações da B2W sobem 2,4%.

Os papéis da Cogna também figuram entre as maiores altas da sessão, subindo 2%. Como pano de fundo, segue o IPO da subsidiária Vasta na Nasdaq.

Na ponta negativa do índice, as ações da Qualicorp caem 6,5%, após o fundador da companhia, José Seripieri Filho, o Júnior, ser preso em operação da Lava Jato que investiga irregularidades na campanha de José Serra de 2014, quando foi eleito Senador pelo estado de São Paulo