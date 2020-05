Ibovespa sobe puxado por otimismo com processos de reabertura

A bolsa brasileira iniciou o pregão desta quarta-feira em alta, seguindo o movimento de apreciação das ações nos mercados internacionais. Parte do bom humor entre os investidores se deve aos processos de reabertura nos Estados Unidos. Às 12h44, o Ibovespa, principal índice de ações subia 1,52% e marcava 81.955,08 pontos.

De acordo com levantamento do NYT, somente quatro dos 50 estados americanos ainda permanecem em isolamento social mais rígido, 10 estão com reaberturas regionais e o restante já está com os processos de reabertura a pleno vapor. Segundo conselheiros econômicos da Casa Branca, a velocidade do retorno às atividades está se dá de forma mais rápido do que vinha sendo esperado.

“Fiquei realmente impressionado com a rapidez com que as coisas estão mudando”, disse, na véspera, Kevin Hassett, economista da Casa Branca

Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital modalmais, também está animado com a velocidade em a economia americana está reabrindo. “Se não tiver uma segunda onda de contaminação, vai ficar bom”, comentou.

No radar dos investidores, também estão os esforços para aquecer a economia mundial, como a possibilidade de a taxa de juros do Reino Unido cair para abaixo de 0%. Hoje, a Debt Management Office, agência do governo responsável pela gestão da dívida do país, anunciou que vendeu títulos com vencimento de três anos com taxa negativa de 0,003%.

À tarde, será divulgada a ata da reunião do Fomc. “Espera-se que sejam anunciadas novas ferramentas de combate financeiro ao coronavírus”, afirmou, em nota, Matheus Soares, analista da Rico Investimentos. Em seus últimos pronunciamentos, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que serão necessários mais estímulos econômicos para atenuar os impactos da pandemia.

No Brasil, o mercado segue preocupado com a possibilidade de o vídeo da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro vir a público e confirmar que ele agiu com o intuito de proteger seus filhos de possíveis investigações. “Aqui a situação ainda está muito complicada com o covid-19 e com o pessimismo político. Mas os mercados lá fora estão dando suporte”, disse Bandeira.

Destaques

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as da Vale e da Petrobras ajudam a sustentar o movimento de alta. Nesta manhã, os papéis ordinários da Petrobras avançam 3,73% e os preferenciais 3,16%, tendo como pano de fundo a valorização do barril de petróleo, que sobe mais de 3%, pouco antes da divulgação dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Na semana passada, o número veio muito abaixo do esperado, surpreendendo positivamente os investidores. A Vale, que tem se beneficiado da demanda chinesa por minério de ferro, sobe 1,8%.

Na ponta do índice estão as as ações de companhias aéreas, um dos setores mais afetados pela crise do coronavírus. Azul e GOL avançam 15,7% e 13,99%, respectivamente. Os papéis da Hering também sobem forte, cerca de 9%, após a empresa ganhar, na Justiça, o direito de receber de volta 279,4 milhões de reais pagos em ICMS sobre contribuições do PIS/Cofins. Mesmo assim, seus papéis acumulam um dos piores desempenhos do ano, já que a companhia tem maior dependência de lojas físicas do que outras, como a Magazine Luiza, B2W e Via Varejo.