A bolsa brasileira sobe, nesta sexta-feira, 19, amparada pelo cenário externo positivo, com os investidores otimistas com o cumprimento da “fase um” do acordo comercial entre China e EUA e com a possibilidade de novos estímulos na Europa. Às 10h23, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 1,33% e marcava 97.405,06 pontos.

Após a reunião com o representante do governo chinês, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou, no Twitter, que a China se comprometeu a honrar o acordo comercial selado no início do ano. Segundo a Bloomberg, a China deve acelerar a compra de produtos agrícolas, como milho, soja e etanol, para concluir os objetivos do acordo. Nos quatro primeiros meses do ano, a China só havia cumprido 13% da meta de compras estabelecida no acordo.

During my meeting with CCP Politburo Member Yang Jiechi, he recommitted to completing and honoring all of the obligations of Phase 1 of the trade deal between our two countries. pic.twitter.com/YJmBTUmuQ9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020

Para analistas da Exame Research, a notícia é positiva e aumenta o apetite a risco dos investidores, já que ajuda, pelo menos no curto prazo, a reduzir a possibilidade de um rompimento comercial entre as duas potências. Na véspera, o presidente Donald Trump falou sobre “cortar todas as pontes com a China”.

O mercado também repercute positivamente o fundo de recuperação da União Europeia de 750 bilhões de euros. A medida é apoiada pela chanceler alemã, Angela Merkel, que deseja que o estímulo saia do papel até o fim de julho, com o intuito de aliviar os efeitos econômicos da pandemia. Contudo, o pacote de recuperação ainda precisa ser discutido no Conselho Europeu.

No cenário interno, a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, continua no radar dos investidores. Embora, no mercado, exista a percepção de enfraquecimento do clã Bolsonaro, as reações à prisão foram comedidas, devido à recente aproximação do presidente Jair Bolsonaro com parlamentares do chamado Centrão.

“Até o momento, um eventual afastamento não representa um ameaça iminente para Bolsonaro – principalmente em meio uma pandemia – mas caso as narrativas continuem a deteriorar, a aprovação do presidente atingirá um perigoso patamar de fragilidade, tornando as perspectivas de um eventual processo de impeachment ou cassação mais palpáveis”, afirmam analistas da Guide Investimentos em relatório.