Ibovespa oscila sem viés definido com cautela sobre Covid-19 nos EUA

A bolsa brasileira oscila sem direção definida nesta terça-feira, 14, com o otimismo com a temporada de balanços dos Estados Unidos se contraponto ao avanço do coronavírus nos Estados Unidos, que impõe cautela aos negócios. O mercado teme que outros estados sigam o exemplo da Califórnia que retomou medidas de isolamento para conter o avanço da doença no estado.

Às 11h31, o Ibovespa, principal índice da bolsa, caía 0,01% para 98.691 pontos. Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq também oscilam entre o terreno positivo e o negativo.

Com as atenções dos investidores globais voltadas para os balanços das maiores empresas dos Estados Unidos, o resultado do segundo trimestre do JPMorgan ajuda a dar sustentação às bolsas, apesar dos fatores negativos. Isso porque a queda do lucro liquido do banco foi menor que o esperado por analistas americanos, embora tenha caído 51% no trimestre. A expectativa do mercado era de que o JPMorgan reportasse lucro por ação de 1,08 dólar, mas ficou em 1,38 dólar.

“O resultado do JPMorgan ficou acima das expectativas, mas o cenário lá fora ainda é muita volatilidade. Esse segundo trimestre, que foi o mais afetado pela pandemia, é de escuridão total”, disse Marcel Zambello, analista da Necton Investimentos.

Na véspera, o resultado da Pepsico também ficou acima das expectativas, dando maior ânimo aos investidores. No entanto, os índices americanos viraram para queda, pressionados pela medida do governo da Califórnia e pela escalada de tensões sino-americana, após o governo Trump interferir em disputas territoriais sobre o Mar Meridional da China. O tom negativa teve impacto direto no Ibovespa, que perdeu os 100 mil pontos.

“Os 100 mil pontos é uma barreira psicológica importante e não vejo nenhum driver hoje para empurrar o Ibovespa para cima desse patamar hoje”, comentou Zambello.

No cenário interno, as atenções se voltaram para o IBC-Br. Conhecido como prévia do PIB, o índice de atividade econômica do BC de maio teve alta de 1,3%, confirmando as expectativas de que o pior já ficou para trás. No entanto, o número veio abaixo da projeção mediana de mercado de crescimento de 4,5% no mês.

“Dentre os setores, o comércio varejista é aquele que está recuperando o nível de atividade mais rápido e deve continuar se beneficiando das medidas de auxílio de emergência”, disse Arthur Mota, economista da Exame Research.

Na bolsa, foram justamente as varejistas que lideram as maiores altas nos primeiros negócios do dia, com as ações da Via Varejo chegando a subir mais de 4%.

No fim desta manhã, são as ações da Vale, com alta de 2%, que impede que o Ibovespa tenha quedas mais profundas.