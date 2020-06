Ibovespa sobe puxado pelas ações da Vale e dos grandes bancos

A bolsa brasileira sobe, nesta quinta-feira, 4, na contramão do mercado internacional, que recua após os após os pedidos de seguro desemprego dos Estados Unidos terem frustrado as expectativas dos investidores. Às 15h25, o Ibovespa, principal índice de ações subia 0,98% e marcava 93.855,87 pontos.

A alta é puxada, principalmente, pelas ações dos grandes bancos, que registram fortes valorizações. As ações do Itaú, que têm o maio peso no índice entre os papéis do setor, avançam 2,75%. “As ações no Brasil estavam atrasadas nessa recuperação dos mercados”, disse Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos.

Chinchila também considera que as expectativas de cortes de juros ainda mais agressivos possam estar contribuindo para o movimento. Nesta quinta, o banco americano JP Morgan reduziu a projeção para a Selic para o fim de 2020 de 2,25% ao ano para 1,75% ao ano.

Pela manhã, o Ibovespa chegou a operar no terreno negativo, em linha com as bolsas internacionais, após o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos informar que, na semana passada, foram registrados 1,877 milhões pedidos de seguro desemprego ante projeções de 1,8 milhões. “Esperava-se um número muito melhor. Pegou o mercado no contrapé”, disse Pablo Spyer, diretor de operações da Mirae Asset.

Segundo Spyer, havia grande otimismo sobre os dados semanais, tendo em vista que, na véspera, o ADP (que mede a variação de postos de trabalho do setor privado americano e serve como prévia do payroll) apresentou uma queda de 2,7 milhões de postos de trabalho ante a projeção de perda de 9 milhões de postos. “Agora todo mundo está nervoso para saber como será o payroll porque os pedidos de auxílio vieram pior.”

O relatório, considerado um dos principais indicadores da economia americana, será divulgado nesta sexta-feira, 5. Pelas projeções do mercado, o payroll deve revelar a perda de 8 milhões de postos de trabalhos não-agrícolas no mês de maio, fazendo o desemprego americano saltar de 14,7% para 19,8%.

No radar dos investidores também estão os estímulos econômicos da Europa. Nesta manhã, o Banco Central Europeu (BCE) elevou em 600 bilhões de euros seu Programa de Compra de Emergência Pandêmica para 1,35 trilhão de euros. Após o anúncio da medida, as bolsas europeias chegaram a entrar em terreno positivo, mas perderam força, depois da divulgação dos dados americanos. Por lá, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em queda de 0,75%.

Além dos grandes bancos, os papéis da Vale, com cerca de 10% de peso no Ibovespa, sobem 2,4% e ajudam a sustentar a alta do índice, apesar da maior cautela nos mercados globais. “A Vale vive um cenário perfeito, favorecida pela forte demanda [da China], pelo preço elevado do minério de ferro e pelo câmbio”, disse Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

Com o dólar voltando a subir no mercado de câmbio, outras empresas com grande parte de sua produção voltada para o exterior, como frigoríficos e companhias do setor de papel e celulose, figuram entre as maiores altas da sessão. Na ponta do índice, os papéis da Minerva sobem 8,1%.