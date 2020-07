Ibovespa sobe e retoma os 96 mil com dados econômicos e possível vacina

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, sobe, nesta quarta-feira, 1, puxado por dados de desemprego americano e da atividade industrial na Europa. A expectativa de que vacina desenvolvida por Pfizer e BioNTech se mostre eficaz contra o coronavírus contribui para a valorização das bolsas. Apesar do tom positivo, o aumento dos casos de covid-19 nos Estados Unidos e a escalada de tensões em Hong Kong ainda mantém os investidores cautelosos. Às 13h02, o Ibovespa subia 1,52% e marcava 96.504,05 pontos.

Nesta manhã, o instituto ADP divulgou que foram criadas 2,369 milhões de postos de trabalho nos Estados Unidos. Embora o número tenha ficado abaixo das expectativa de mercado que projetavam aumento de 3 milhões de empregos, a revisão dos números de maio, de perda de 2,760 milhões de vagas para a criação de 3,065 milhões animou os investidores, fazendo os futuros dos índices americanos virarem para alta.

“Os dados mostram que a economia está recuperando o nível de atividade depois de tudo que aconteceu no primeiro semestre”, afirmou Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos.

O mercado também encarou como positivo os dados do índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do Euro, que ficou acima do esperado, apontando para 47,4 pontos ante a expectativa de 46,9 pontos. Nos Estados Unidos, o PMI industrial também ficou acima do esperado, em 49,8 pontos contra projeções de 49,6 pontos. Ainda assim, os índices ficaram abaixo dos 50 pontos, que delimitam a expansão da contração da atividade econômica.

Por outro lado, o crescente número de infectados por covid-19 em estados do sul e oeste dos Estados Unidos ainda preocupa os investidores. Na véspera, Califórnia e Texas voltaram a apresentar recordes de casos diários.

O que pode atenuar os temores sobre a doença é a descoberta de uma vacina. Nesta quarta, a Pfizer publicou os primeiros resultados clínicos de sua vacina, que, de acordo com relatórios preliminares, apresentou maior nível de anticorpos do que o constatado em pessoas que foram infectadas pelo vírus. O artigo em que a empresa reporta os resultados dos testes, porém, ainda não foi revisado pela comunidade científica.

Para Marcel Zambello, analista da Necton Investimento, a notícia é positiva, mas não há espaço para euforia. “Considerando toda a parte de aprovação regulatória, a gente não acha que vai ser algo de tão curto prazo. O que prevalece no mercado são os indicadores das economias mundiais”

Além da proliferação do coronavírus em estados americanos, a primeira prisão por meio da lei de segurança nacional, em Hong Kong, também deixa o mercado mais cauteloso, com medo de que o governo americano retalie a China por meio de sanções comerciais.

“Isso gera uma incerteza muito grande. A lei de segurança nacional sobre Hong Kong, que é a porta de entrada para o mercado financeiro asiático, pode complicar a relação comercial entre os dois países”, disse Bertotti.

Destaques

Na bolsa, as ações do IRB têm mais um pregão de fortes perdas, após a empresa ter divulgado, na véspera, o balanço do primeiro trimestre, que registrou queda de 92% do lucro líquido em relação ao mesmo período do ano passado. A empresa também revisou as demonstrações financeiras de 2019, por falhas da diretoria anterior. Depois de cair cerca de 11% na sessão anterior, os papéis da companhia recuam mais 3%

Na ponta positiva, figuram as ações da Cielo, que avançam pouco mais de 5%, depois de o Cade retirar a medida cautelar que impedia pagamentos por meio do Whatsapp. A companhia havia firmado parceria com o Facebook para poder oferecer esse tipo de serviço.

Mas, para analistas da Guide, a medida do cade é apenas “marginalmente” positiva para a empresa. “Apesar da revogação do Cade da medida que suspendia a parceria representar um primeiro passo, o serviço só poderá ser iniciado quando o Banco Central aprovar. Porém, ainda não há nenhuma data ou sinalização de que se iniciará em breve”, afirmaram em relatório.