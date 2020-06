Ibovespa caminha para 7ª alta seguida com melhor perspectiva econômica

A bolsa brasileira inicia a semana em tom positivo e caminha para a sétima alta consecutiva, com os investidores otimistas sobre a recuperação das principais economias do mundo. Às 10h30 desta segunda-feira, 8, o Ibovespa, principal índice de ações, subia 1,34% e marcava 95.905,79 pontos.

No mercado, crescem as expectativas de que os impactos do coronavírus nas economias sejam menores do que se previa anteriormente, conforme os dados econômicos se mostram melhores do que os projetados. Na sexta-feira, 5, houve grande euforia, após os Estados Unidos apresentarem crescimento do mercado de trabalho, em maio, enquanto se esperava perdas de mais 8 milhões de postos de trabalho.

No fim de semana, as exportações chinesas referentes a maio também saíram melhores do que o esperado, ficando apenas 3,3% abaixo do mesmo período do ano passado ante a expectativa de contração de 7%.

“É possível afirmar com um grau de certeza razoável que [a recessão] deve durar menos tempo e ser menos profunda do que se temia há poucos meses”, afirmaram analistas da Levante Investimentos em relatório.

Alvaro Bandeira, economista-chefe do banco digital modalmais, vê um movimento de maior apetite a risco se formando no mundo e acredita que a bolsa de valores seja a principal porta de entrada para recursos que estavam alocados em renda fixa.

“Tem entrada de recursos por todos os lados. Tem fundo de pensão tendo que arriscar um pouco mais porque a taxa de juros não cumpre a meta atuarial. Tem gestores que estavam apostando no dólar contra o real e desfizeram posição. E tem o investidor estrangeiro, que de alguma forma está voltando”, disse.

No entanto, o economista, ainda vê um cenário interno “complicado, principalmente no lado político e acredita que as recentes altas da bolsa abriram espaço para uma “potencial realização de lucro de curto prazo muito forte”.