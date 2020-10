Ibovespa cai, mas pode interromper sequência de 5 semanas de queda

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, 9, com a maior cautela antes do fim de semana e com investidores realizando lucros de curto prazo, após as fortes altas do dia anterior. No mercado local, repercute-se a forte alta do IPCA em setembro, que elevam as expectativas de alta de juros no mercado, enquanto no exterior o tom é de otimismo por estímulos nos Estados Unidos. Às 10h25, o Ibovespa caía 0,45% para 97.519 pontos.

Bancos

As ações dos grandes bancos, que chegaram a subir mias de 8% no pregão anterior pressiona a queda do Ibovespa, apesar do ambiente de relativa tranquilidade no mercado. Com o maior peso no índice entre eles, os papéis do Itaú se desvalorizam 1,5%. Banco do Brasil, Bradesco e Santander caem 1,36%, 1,5% e 0,36%, respectivamente.

Petrobras

Também com forte participação no Ibovespa, as ações da Petrobras contribuem para a queda do índice. Acompanhando a queda do barril do petróleo, com temores sobre a demanda em meio ao crescimento do número de casos de coronavírus na Europa, as ações ordinárias da Petrobras 1,46% e as prefenciais, 1,14%.