Ibovespa cai mais de 1% e ronda os 100 mil pontos; risco fiscal cresce

A bolsa recua nesta quinta-feira, 20, após o Senado derrubar o veto presidencial contra o reajuste salarial de servidores. Com o aumento dos temores sobre a condução fiscal no país, o Ibovespa, principal índice da B3, perdeu os 100.000 pontos ainda nos primeiros negócios do dia. Mas ainda pela manhã, a declaração do assessor econômico da Casa Branca, Larry Kudlow, de que os EUA seguem comprometido com a primeira fase do acordo comercial com a China aliviou o mal humor no mercado, fazendo os índices ameircanos entrarem no campo positivo e o Ibovespa voltar aos 100.000 pontos. Às 11h55, o Ibovespa caía 0,82% para 100.030 pontos.

Desde o início da semana, os temores sobre a condução fiscal no país têm ganhado força no mercado financeiro. E mesmo com recente declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a manutenção de Paulo Gudes no governo, investidores desconfiam de sua permanência e, principalmente, do cumprimento do teto de gastos no próximo ano. Em Brasília, o próprio Paulo Guedes demonstrou seu descontentamento com os Senadores, dizendo que esse foi “um péssimo sinal”, e pior, “um desastre”.

“Foi o pior sinal que podiam dar. A manutenção do Guedes e o cumprimento do teto de gastos são duas coisas relacionadas. Quando ele chegar em um ponto que perceba que não está mais sendo útil no governo, ele cai fora. Nesta semana, o aspecto fiscal está pegando muito no mercado”, comenta Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset.

No exterior, as principais bolsas do mundo abriram no vermelho, refletindo a ata do Fomc (equivalente ao Comitê de Política Monetária) sobre a reunião da última decisão da taxa de juros nos EUA. “A ata jogou mais preocupação com o ritmo de recuperação da atividade econômica nos EUA, o que já observados em dados de consumo”, afirma Arthur Mota, economista da Exame Reserach. Embora o S&P 500 e o Nasdaq tenham se recuperado, após a fala de Kudlow, na Europa, as bolsas caminham para fechar em queda.

Confirmando a visão mais pessimista do Federal Reserve, os dados semanais de seguro desemprego nos EUA frustraram a expectativa do mercado, que esperava que o número se mantivesse abaixo do 1 milhão. Foram registrados 1.106 milhões de pedidos ante 971.000 na última semana.

Destaques

Com o dólar estourando a barreira dos 5,60 reais em meio às preocupações fiscais no país, as ações que mais se valorizam na bolsa são justamente aquelas de empresas com receita em dólar. Na ponta do Ibovespa estão os papéis da Suzano, que sobem 5%. Na sequência, Marfrig, Klabin, Minerva e Weg avançam 3,7%, 1,7%, 3,4%, e 1,2%.

No campo negativo, Eletrobras e Cemig lideram as quedas, com perdas de cerca de 4%. Embora nenhuma do índice despenque, cerca da metade dos componentes recuam mais de 2%. Entre as ações com mais peso no Ibovespa, somente as da Vale se mantém no positivo, enquanto os papéis da Petrobras, dos grandes bancos e da B3 caem pouco mais de 1,8%.