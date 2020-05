Ibovespa cai em linha com o pessimismo nas bolsas internacionais

O Ibovespa encerra em queda nesta quarta-feira, seguindo os mercados internacionais que operaram no vermelho por preocupações com a menor demanda por petróleo no mundo e com a queda histórica no varejo americano. O principal índice da bolsa recuou 1,36% para 78.831 pontos.

As bolsas asiáticas fecharam em queda, com Nikkei caindo 1,17% e Xangai, 0,57%. Destaque para o Banco do povo da China que reduziu a taxa de empréstimos interbancários de 3,15% para 2,95% ao ano.

Ao longo do pregão, a queda foi amortecida pela notícia de que a Alemanha vai abrir as escolas no início de maio. Segundo Bruno Lima, analista de ações da EXAME Research, investidores têm comparado a curva de casos e falecimentos pelo novo coronavírus no Brasil com a Alemanha. “Nesse sentido, a reabertura das escolas alemãs oferece mais visibilidade de retomada da atividade da economia brasileira”, afirma.

Não foi o suficiente o bastante para mudar a trajetória do principal índice da bolsa, marcada pelas incertezas sobre a queda da demanda por petróleo e sobre a queda histórica no varejo americano.

A Agência Internacional de Energia (IEA) projetou nesta quarta-feira uma queda de 29 milhões de barris por dia na demanda pela commodity em abril, para níveis não vistos há 25 anos, alertando que cortes de produção não poderão compensar totalmente a queda do mercado no curto prazo.

A IEA estimou uma queda de 9,3 milhões de bpd na demanda em 2020, apesar de ter qualificado como “um sólido início” o acordo entre produtores para restrições recorde à oferta de petróleo, como resposta à pandemia do coronavírus.

Segundo Jefferson Laatus, fundador do Grupo Laatus, a notícia é ruim para todos os exportadores de petróleo, como o Brasil.

Já na esfera doméstica, há uma preocupação com os rumores de demissão do ministro da Saúde, Luiz Mandetta. “A principal dúvida é quem entraria no lugar”, acrescenta Laatus.

Entre as maiores altas do dia estão as ações da Gol, que subiram 7,16%, a Natura com 6,78% e Cogna 5,85%. Já entre as principais quedas estão BR Malls com 4,12%, Santander com 4,10% e Bradesco com 3,94%.