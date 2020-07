Ibovespa cai e se afasta dos 99 mil com realização de lucros e coronavírus

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, recua, nesta terça-feira, 7, com os investidores realizando lucros de curtíssimo prazo, após subir mais de 2% no último pregão. Dúvidas sobre a recuperação da economia global também pressionam negativamente os negócios, tendo como pano de fundo o aumento do número de casos de coronavírus nos Estados Unidos e o rebaixamento da projeção econômica dos países que compõem a União Europeia. Às 10h15, o Ibovespa caía 0,45% e marcava 98.489,47 pontos.

“A gente está vendo uma pequena piora nos mercados, entregando metade da alta de ontem”, disse Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Na última sessão, o Ibovespa encerrou em alta de 2,24%, após o governo chinês afirmar no China Securities Journal, veículo oficial do país, que a recuperação econômica passa por um mercado acionário mais forte. Nesta terça, o mesmo jornal adotou um tom mais ponderado.

Na União Europeia, a projeção de crescimento do PIB para região foi revisado de contração de 7,5% para queda de 8,3% neste ano. O bloco também reduziu a expectativa de expansão econômica referente ao ano que vem de 6% para 5,8%. Com o maior pessimismo sobre a economia europeia, o índice pan-europeu Stoxx 600 recua 0,9%.

“A notícia da União Europeia está refletindo em preço piores para os mercados europeus”, disse Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research. Como pano de fundo, segundo ele, para a revisão das projeções europeias está a produção industrial da Alemanha, principal país, em termos econômicos, do bloco.

Também segue pressionando negativamente os mercados o aumento do número de casos de coronavírus nos Estados Unidos, que já ultrapassa 2,9 milhões, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. De acordo com a CNN americana, a taxa de infecção continua aumentando em 32 dos 50 estados americanos.

“Isso causa uma apreensão em relação à velocidade da recuperação econômica, já que é possível a volta de bloqueios em alguns estados americanos”, afirmou Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos.

Destaques

Na bolsa, as maiores altas do Ibovespa são lideradas pelos frigoríficos Marfrig, JBS e Minerva, que avançam pouco mais de 3%. ”O setor vem sofrendo com os embargos da China. Mas a Ásia está sofrendo com a gripe suína. Brasil e China já estão conversando sobre o tema e só o fato de ter tratativas comerciais já passa para o preço dos papéis”, disse Bertotti.