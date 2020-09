Ibovespa cai e perde os 100 mil com tensão comercial e quedas nos EUA

A bolsa brasileira volta do feriado em queda nesta terça-feira, 8, refletindo o cenário externo negativo, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falar em dissociação com a China, o que poderia romper de vez as relações comerciais entre as duas potencias. No radar do mercado também está o desempenho das ações americanas de tecnologia, que voltam a apresentar quedas significativas. Às 12h, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 1,47% para 99.749 pontos.

De acordo com analistas da Exame Research, a queda das ações de tecnologia nos Estados Unidos eleva a percepção de que o rali de agosto foi “exagerado” e reduz a confiança dos investidores. Por lá, o índice Vix, também conhecido como “índice do medo”, avança 15%.

“Se nós não fizermos negócios com a China, não perderemos bilhões de dólares. Seja pela dissociação ou por imposição de tarifas massivas, como já estou fazendo, acabaremos com nossa dependência da China, porque não podemos contar com a China”, afirmou Donald Trump em coletiva de imprensa realizada na segunda-feira, 7, quando os americanos celebravam o Dia do Trabalho.

Na mesma ocasião, o presidente Trump também ameaçou empresas americanas que usam mão de obra chinesa de não conseguirem mais contratos públicos com o governo federal. “Isso é mais uma questão política. O Trump está em campanha eleitoral e deve elevar o tom neste mês, sendo mais incisivo nas questões de protecionismo”, afirma Marcel Zamebello, analista da Necton.

Destaques

Acompanhando a desvalorização do petróleo no mercado internacional, as ações ordinárias da Petrobras caem 4,37% e as preferenciais 3,7%, pressionando o Ibovespa para baixo. Já os papéis da PetroRio, que estreiam hoje no Ibovespa, despencam 6,5% e lideram as quedas do índice. No exterior, os petróleos WTI e brent apresentam respectivas desvalorizações de 8,7% e 6%, tendo como pano de fundo a tensão comercial e novos surtos de coronavírus na Europa.

Ainda no campo negativo, as siderúrgicas CSN, Usiminas e Gerdau de desvalorizam 2,4%, 1,6% e 3%, respectivamente, tendo como pano de fundo a queda do minério de ferro. As ações da Vale recuam 1,7%.

No extremo positivo, as ações da TIM sobem 1,5% e as da Telefônica, 0,7%, após a Oi ter aceitado a proposta de 16,5 bilhões de reais pela parte móvel da companhia. A proposta foi feita pelo consórcio TIM/Vivo/Claro. Já as ações da Azul e Gol lideram as altas do Ibovespa, com respectivas valorizações de 6,4% e 3,9%.