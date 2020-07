Ibovespa supera 99 mil impulsionado por vendas no varejo acima do esperado

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa brasileira, sobe puxado pelos dados de vendas no varejo, que vieram muito além do esperado pelo mercado, aumentando a expectativa de uma recuperação econômica mais forte. Às 10h56, o Ibovespa subia 1,74% para 99.458 pontos

Divulgado nesta manhã pelo IBGE, as vendas no varejo referentes ao mês de maio tiveram alta mensal de 13,9%, ficando acima das projeção de mercado, que esperava um aumento de 6%.

Para Arthur Mota, economista da Exame Research, o resultado das vendas no varejo foi muito bom por mostrar o início da recomposição do setor ainda no meio do segundo trimestre. “A pancada no varejo no trimestre será menor do que esperávamos há dois meses e tem motivado uma revisão mais positiva para a economia”, afirmou.

Mota ainda ressalta a melhora de segmentos do varejo que mais sofreram durante a fase mais rígida da quarentena, como os de vestuário, eletrodomésticos e veículos. Segundo ele, o dado positivo foi possível graças ao “caminhão de medidas do governo”.

Na bolsa, as ações do setor operam majoritariamente no positivo. O destaque fica para as ações da Via Varejo, que avançam pouco mais de 3% neste início de pregão. Os papéis da Renner também figuram entre as maiores altas, subindo cerca de 2,8%. No Índice Small Caps, as ações da C&A e Lojas Marisa avançam pouco mais de 2%.

Além das varejistas, as companhias de construção civil também apresentam fortes valorizações na bolsa. Entre elas, as ações da MRV sobem mais de 3%. Como pano de fundo está o recorde de vendas, divulgado pela companhia na noite de ontem. Segundo a empresa, no segundo trimestre, 11.479 unidades foram vendidas – 37,4% a mais do que no mesmo período do ano passado. As vendas totalizaram 1,81 bilhão de reais.

No mesmo setor, os papéis da Cyrela também apresentam forte alta, avançando mais de 4%, após a Lavvi, da qual é sócia, protocolar pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Para Luis Sales, analista de empresas da Guide Investimentos, a abertura de capital tem impactos positivos na Cyrela.

“Com o mercado de capitais ganhando força no segundo semestre, a subsidiária Lavvi poderá se capitalizar em um cenário econômico ainda conturbado, mas com juros nas mínimas históricas, o que deverá estimular o segmento de médio e alto padrão da cidade de São Paulo, reforçando assim o desempenho da própria companhia e, por consequência, da Cyrela”, afirmou em relatório.