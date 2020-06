Ibovespa acompanha cenário externo e sobe puxado por ações da Petrobras

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, sobe, nesta segunda-feira, 29, acompanhando os mercados internacionais, com os investidores à procura de barganhas, após as perdas do último pregão. Às 12h42, o Ibovespa subia 0,75% e marcava 94.539,38 pontos.

Na bolsa, o movimento positivo é puxado, principalmente, pelas ações da Petrobras, com forte presença no índice. Os papéis da companhia sobem mais de 2%. As ações do Banco do Brasil também avançam mais de 2% e ajudam a sustentar o índice no terreno positivo.

Apesar da alta, os investidores mantêm-se cautelosos com o crescente número de casos de coronavírus nos EUA, que tem registrado recordes diários nos últimos dias.

Em estados que estão passando pelo pico da doença, como Flórida, Texas e Califórnia, algumas medidas de isolamento social foram retomadas para tentar desacelerar o ritmo de contaminação. Segundo a CNN americana, ao menos 12 estados congelaram processos de reabertura.

A retomada de quarentenas mais rígidas em regiões próximas à capital chinesa também preocupa os investidores, que temem que os impactos econômicos do coronavírus se estendam por muito mais tempo do que o previsto anteriormente.

“Isso é um retrocesso e coloca em cheque recuperação em “V”, o que causa uma aversão a risco muito grande no mercado”, comentou Gustavo Bertotti, economista da Messem Investimentos.

No domingo, o número total de infectados pela doença chegou a 10 milhões de pessoas, deixando mais de 500.000 mortos em menos de sete meses.

“Apesar do aumento do número de contaminações pelo coronavírus nos Estados Unidos, trajetória dos preços dos ativos permanece ascendente devido às medidas de estímulo orquestradas pelos principais bancos centrais. Com recursos abundantes e juros baixos é mais fácil sustentar os preços dos ativos”, afirmam analistas da Levante Investimentos em relatório.

Destaques

Embora as ações da Petrobras deem maior sustentação para a alta do Ibovespa, são os papéis do IRB Brasil que lideram as maiores valorizações do índice, subindo mais de 5%. Como pano de fundo, segue a investigação reportada na última sexta-feira, vista pelo mercado como uma “limpeza” na companhia.