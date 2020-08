Ibovespa avança e tenta buscar os 104 mil; GOL e Azul lideram altas

A bolsa brasileira abriu em alta nesta terça-feira, 11, acompanhando o cenário externo positivo, após o presidente Donald Trump sinalizar novas medidas de estímulo. Às 12h46, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,13% para 103.582 pontos.

Em entrevista na Casa Branca, Trump afirmou que avalia reduzir o imposto de renda da classe média e cortar o imposto sobre ganho de capital. “O corte de impostos sobre ganho de capital é bem importante porque estimula investimentos em ações. Mas vamos ver se ele não vai querer compensar em outra ponta. Ele quere se reeleger e a economia está em frangalhos. Alguma hora a conta vai chegar”, comentou Marcel Zambello, analista da Necton Investimentos.

Analistas da equipe de Research da Exame também ressaltam que o número de internações por coronavírus em alguns estados americanos, como Califórnia, dá um ânimo extra às bolsas globais. Enquanto isso, na Rússia, o presidente Vladimir Putin anunciou que seu país será o primeiro a registrar uma vacina contra a covid-19. Apesar de positiva, a notícia tem causado desconfiança por parte dos investidores, tendo em vista os baixos níveis de transparência em seu desenvolvimento.

Na bolsa, as ações das companhias aéreas Gol e Azul lideram as altas do Ibovespa, avançando 8,45% e 6,43%, respectivamente. Como pano de fundo, está a expectativa de que a vacina contra a Covid-19 acelere a retomada dos voos, após o setor ter ficado praticamente paralisado durante o período de quarentena mais rígida. Ainda nessa linha, as ações da CVC sobem 5,83% e da Embraer, 3,15%.

Também em alta, as ações do BTG Pactual (controlador desta Exame) sobem 1,33%, após ter registrado lucro líquido ajustado de 987 milhões de reais no segundo trimestre. O montante ficou 4,1% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, mas 17,1% acima do consenso de mercado.

“Os resultados foram positivos e refletem o aquecimento do mercado – quase todas as divisões expandiram suas receitas na base anual”, comentam analistas da Exame Research.