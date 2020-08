Ibovespa oscila perto da estabilidade; Vale com dados da China

Depois de abrir em alta, a bolsa brasileira passou a oscilar entre os terrenos negativo e positivo ainda nos primeiros negócios do dia. No radar dos investidores estão dados positivos da atividade industrial chinesa e europeia. Contudo, o impasse sobre o pacote de 1 trilhão de dólares no Congresso americano mantém o clima de cautela no mercado.

Às 10h51, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 0,03% para 102.879 pontos. Nos Estados Unidos, o índice S&P 500 avança 0,46% e o Nasdaq, 1,16%.

Na Zona do Euro, o índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial de julho ficou em 51,8 pontos, acima dos 50 pontos que delimitam a contração da expansão da atividade e superior aos 51,1 pontos projetados por analistas. Na China, o PMI industrial ficou em 52,8 pontos ante os 51,3 pontos projetados por analistas.

Os dados chineses também ajudaram a impulsionar o preço do minério de ferro, que avançaram 4,2% e encerraram cotados a 125 dólares na bolsa de Dalian, na China. A alta foi a maior registrada em 8 semanas, segundo a Reuters.

Com a forte valorização da commodity, a CSN, que tem sido beneficiada pela alta do minério de ferro, lidera as altas do Ibovespa, subindo 3,27%. Os papéis da Vale ficam na vice-liderança do índice, subindo 2,70%.

No Brasil, o PMI industrial também veio positivo, em 58,2 pontos. “Esse resultado e a confiança da indústria apontam para um cenário melhor para o setor no trimestre atual”, afirma Arthur Mota, economista da Exame Research.

Na ponta negativa, as ações da Cogna voltam a liderar as perdas, recuando 4,5%. Na sexta-feira, o papel encerrou em queda de 12,47%, tendo como pano de fundo a desastrosa estreia da subsidiária Vasta na Nasdaq.

Para Bruno Musa, sócio da Aqcua Investimentos, a forte queda dos papéis da companhia refletem a realização de lucro, após a Cogna ter apresentado forte valorização enquanto os investidores ainda estavam na expectativa do IPO da Vasta.

Outro papel que apresenta forte desvalorização ainda nos primeiros negócios é o do IRB Brasil, que recuam cerca de 3%, após o jornal O Globo noticiar que a Superintendência de Seguros Privados (Susep) planeja alterações de regras do setor que podem baratear o serviço. “Vamos acompanhar de perto para compreender o quanto esse pacote da Susep pode pressionar a rentabilidade das seguradoras”, disse Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.