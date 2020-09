Ibovespa vira para queda após desemprego americano decepcionar

Depois de abrir em alta, a bolsa brasileira virou para o campo negativo ainda nos primeiros negócios desta quarta-feira, 2, tendo no radar a decepção com dados do instituto ADP, nos Estados Unidos. Às 10h47, o Ibovespa, principal índice da B3, caía 0,61% para 101.542 pontos.

Divulgados nesta manhã, os dados do ADP de variação de empregos privados apontaram para a criação de 428.000 postos de trabalho em agosto. Embora seja o quarto mês consecutivo de recuperação do mercado de trabalho americano, o número ficou abaixo dos 950.000 novos empregos esperados. “Por um lado, o dado ajuda a pressionar o Congresso americano para mais uma rodada de estímulos fiscais, mas em uma segunda leitura, eles vieram bem abaixo do esperado”, comenta Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus.

Ainda que tenha decepcionado os investidores, os índices americanos S&P 500 e Nasdaq sobem 0,4% e 0,38%, respectivamente. O movimento de alta porém, é menor do que os índices futuros indicavam antes da abertura do pregão à vista nos Estados Unidos. De acordo com analistas da Exame Research, o tom positivo ainda é reflexo da perspectiva de manutenção dos juros em níveis baixos por mais tempo, após o Federal Reserve ter anunciado a adoção de meta de inflação média, na semana passada.

No cenário interno, o anúncio do governo de que o projeto da reforma administrativa será entregue ao Congresso na quinta-feira, 3, e a aprovação do marco do gás pela Câmara segue gerando bom humor entre os investidores. “O marco do gás serve para destravar investimentos, quebrar o monopólio e baratear custos. Do ponto de vista do investidor, é algo bem marcante”, comenta Marcel Zambello, analista da Necton Investimentos.

Destaques

Na bolsa, as ações da Vale, Petrobras e dos grandes bancos são negociadas em queda, pressionando o Ibovespa para baixo, devido a suas grandes participações no índice. O destaque negativo fica com os papéis do Itaú e da Vale, que recuam 1,4% e 1,3%, respectivamente.

Apesar do tom negativo na bolsa, as ações da Eletrobras figuram entre as maiores altas, com valorização de 0,7%, tendo como pano de fundo o maior otimismo com o avanço da agenda econômica do governo. No mercado, há grande expectativa de que a empresa seja privatizada, mas para isso, o governo terá que ter apoio do Congresso.

No extremo negativo, as ações da Suzano recuam 2,33%, com a desvalorização do dólar no radar. Já as da Cyrela, caem 2%. Recentemente, os papéis da encorporadora vem sendo retirado de carteiras recomendadas de corretoras.