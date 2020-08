Ibovespa sobe com grandes bancos após Fed adotar meta de inflação média

A bolsa brasileira sobe nesta quinta-feira, 27, após o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sinalizar em discurso no Simpósio de Jackson Hole que irá manter as taxas de juros próximas de zero por mais tempo. Às 11h34, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,33% para 100.958 pontos. Entre os principais componentes do índice, as ações do setor financeiro sobem e ajuda a mantê-lo no campo positivo

Em seu pronunciamento, Powell anunciou a adoção da meta de inflação média, que pode ajudar a manter a taxa básica de juros americana em patamares próximos de zero por mais tempo. “Isso abre espaço para inflação acima de 2%, sua meta média de longo prazo”, avaliam analistas da Exame Research. A reação no mercado foi imediata. Os índices futuros americano, que tinham leve queda em maio à cautela antes do discurso, viraram para o campo positivo e o dólar perdeu força no mundo. Por aqui, o Ibovespa se firmou em alta, depois de abrir sem direção definida.

No radar do mercado também estão os pedidos semanais de seguro desemprego dos Estados Unidos, divulgados ainda nesta manhã. Praticamente em linha com as expectativas do mercado, foram registrados 1,006 milhão de pedidos. “O resultado ainda está bastante elevado, próximo da média dos últimos dois meses”, comenta Arthur Mota, economista da Exame Research.

Também pela manhã, foi divulgada a segunda prévia do PIB americano do segundo trimestre, que teve correção para cima em relação à primeira prévia, indo de contração 32,5% na comparação anual para 31,7% de queda.

No cenário interno, os temores sobre a saída do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a condução fiscal do governo ainda estão no radar. Embora os rumores da saída de Guedes tenham se apaziguado, parte do mercado acredita que é apenas uma questão de tempo até ele deixar cargo.

Após ter sua proposta do Renda Brasil, que previa 247 reais de auxílio emergencial, rechaçada publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes tem até sexta-feira para reformular um novo projeto. Bolsonaro, que viu sua popularidade crescer entre os eleitores de baixa renda durante o período em que o auxílio de 600 reais esteve em vigor, quer um valor de ajuda maior que o inicialmente projetado pela pasta de Guedes.

“Esse embate e a reprovação de planos do Ministério da Economia gera uma incerteza muito grande. O Bolsonaro e o [vice-presidente Hamilton] Mourão tentam passar que o Guedes vai ficar no cargo, mas essa pressão em cima do teto de gastos deixa o mercado nervoso”, comenta Gustavo Bertotti, economista da Messem,

Destaques:

Na bolsa, ações do setor financeiro figuram entre as maiores altas do pregão e ajudam a impulsionar o Ibovespa devido à participação elevada no índice. Entre os grandes bancos de varejo, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander avançam 2%, 2,3%, 2% e 2,5%, respectivamente. Já na ponta do índice estão as companhias aéreas GOL e Azul, com respectivas altas de 3,25% e 2,8%.

Também com grande peso no Ibovespa, as ações da Petrobras sobem 0,6%, apesar da desvalorização do petróleo no mercado internacional. Como pano de fundo da alta está a aprovação a da venda de sua participação na BR Distribuidora. “O impacto é positivo. A venda segue a estratégia de desfazer de ativos que não são estratégicos e também permite aumentar sua posição de caixa”, afirmam analista da Guide em relatório. Por outro lado, as ações da BR Distribuidora recuam 2%. “A saída da Petrobras da BR Distribuidora é boa para ambas as empresas, mas geralmente o follow-on vêm com algum desconto, então o mercado já precifica.