Ibovespa amplia queda para 2% e vai para mínima do dia, com exterior

Terminou de vez o rali motivado por avanços em testes de vacinas contra o coronavírus. Depois das principais bolsas do mundo surfarem a onda dos resultados preliminares da Pfizer por três dias seguidos, os investidores voltam à rotina de antes, buscando proteção em dólar, títulos americanos e em ações de tecnologia. O mercado brasileiro, que não aproveitou o último dia de festa devido a ruídos da política interna, hoje acompanha o tom negativo do exterior. Às 15h13, o Ibovespa ampliava queda para 2,03%, indo para 102.683 pontos, na mínima do dia. O dólar, por sua vez, intensificava os ganhos. Acompanhe a cobertura abaixo.

A piora veio junto com comentários de presidentes do Federal Reserve e Banco Central Europeu nesta tarde, que trouxeram um tom de cautela aos mercados. Jerome Powell, presidente do Fed, disse, em transmissão durante um fórum do BCE, que notícia sobre uma vacina é boa, mas os próximos meses podem ser desafiadores. No mesmo painel, participava Christine Lagarde, presidente do BCE, que disse que o anúncio de uma vacina significa que o fim da pandemia está a caminho, mas é muito cedo para declarar vitória.

Segundo Bruno Lima, analista da Exame Research, os comentários de Powell e Lagarde, com alertas sobre a questão do impacto do coronavírus na economia, ajudam a dar um tom de cautela aos mercados. Contribui também rumores de que Donald Trump está abandonando as negociações por mais estímulos, diz.

De acordo com matéria da Bloomberg, citando duas pessoas com conhecimento no assunto, Trump estaria recuando nas negociações sobre um novo pacote de estímulos e deixando para o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, retomar as conversas com a presidente da Câmara, Nancy Pelosi.

Rodrigo Franchini, sócio da Monte Bravo, comenta que é natural que ajuste viesse. “Imagina um grande fundo de hedge, que veio de três meses de perda e consegue ganhar muito em uma semana que havia previsão de ser negativa. Pessoas acham que mercado sempre bombando. Mas o mercado dá o doce e tira o doce porque alguém sempre vai colocar o lucro no bolso”, diz.

Além disso, ele aponta que o mercado ainda está com receio com o avanço do coronavírus e com a transição da presidência americana. “O cenário não está 100% bem. O que não fazia sentido é o mercado ter cinco dias de alta. O pacote de estímulo que estava para sair depois da eleição americana, já dar dez dias das eleições e nada ainda. Agora é um choque de realidade”.

Com o fim da euforia da vacina, investidores retomam as atenções no avanço de casos de coronavírus no mundo. Nos Estados Unidos, onde a taxa de contaminação segue crescendo, o número de infecções registradas em um só dia superou 140.000 pela primeira vez na quarta-feira, 11. Na noite de ontem, a biofarmacêutica Moderna informou que já tinham dados suficientes para informar a eficácia de sua vacina. Mas ainda que suas ações subam na Nasdaq, o aviso foi insuficiente para animar os investidores.

Nos EUA, os principais índices acionários operavam no vermelho. Dow Jones e S&P 500 recuavam mais de 1%, enquanto Nasdaq caía 0,6%. No mercado europeu, que aproveitou a euforia da vacina até a última gota, o índice Stoxx 600 quebrou a sequência de três altas consecutivas e fechou em baixa de 0,88%.

No câmbio, o dólar se valoriza conta as principais moedas emergentes. Embora o real tenha aberto em queda, a moeda americana começa a ganhar força após os primeiros minutos de pregão. “O que ocorreu de manhã foi apenas fluxo. Um grande banco vendeu 200 milhões de dólares logo no começo do dia e afundou a moeda. A tendência é o dólar acompanhar o movimento e externo e ganhar força aqui”, afirma Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.