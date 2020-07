Ibovespa recua com B3 e Vale; Oi dispara e se aproxima de R$ 2

A bolsa brasileira abriu em queda, nesta terça-feira, 28, com os dos investidores avaliando a temporada de balanços e os impactos do surgimento de novos casos de coronavírus em regiões da Ásia e Europa que já tinham obtido algum controle sobre a doença. Às 10h20, o Ibovespa, principal índice de ações, caía 0,73% para 103.709 pontos.

Com o aumento de novos casos de Covid-19, países europeus retomaram restrições de locomoção, principalmente com relação aos espanhóis, onde a doença voltou a se alastrar de forma mais acelerada. A França pediu para que seus cidadãos não viagem ao país ibérico e o Reino Unido ordenou que os turistas espanhóis fiquem de quarentena ao chegar no país. Já a Bélgica cogita um novo lockdown. Por lá, o índice pan-europeu Stoxx 600 caminha para o terceiro dia de queda, recuando 0,1%. Nos EUA, os índices futuros americanos operam em queda.

Na Ásia, alguns países têm adotado medidas de isolamento ainda duras. No Vietnã, por exemplo, a terceira maior cidade do país teve que ser fechada nesta semana, enquanto Hong Kong proibiu reuniões com mais de duas pessoas e ordenou o fechamento de estabelecimentos comerciais, como restaurantes.

Na bolsa, as ações da TIM e da Telefônica Brasil, controladora da Vivo, têm respectivas altas de 3,6% e 1,7%, após aumentarem a oferta pelos ativos móveis da Oi para 16,5 bilhões de reais, superando a proposta da Highline. As ações da Oi avançam 10,5% e são negociadas por 1,98 reais.

“Mais uma notícia positiva para a Oi. Vamos ver como a Highline se posiciona, mas tudo aponta para um leilão que tende a favorecer os acionistas da Oi”, afirmou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Outra ação que apresenta forte alta nos primeiros negócios do dia é a do Carrefour, chegando a subir mais de 8% na abertura. A companhia, que divulgou balanço após o fechamento do pregão de ontem, registrou lucro líquido de 713 milhões de reais no segundo trimestre – 74,9% maior do que apresentado no mesmo período do ano passado.

Na esteira do resultado do Carrefour, os papéis do Grupo Pão de Açúcar avançam cerca de 3%.

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, os papéis da B3 e da Vale recuam 2,2% e 0,8%, respectivamente, ajudando a puxar o índice para baixo.