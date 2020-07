Ibovespa recua e perde os 105 mil puxado por Petrobras e setor financeiro

A bolsa brasileira abriu em queda, nesta quinta-feira, 30, após o PIB dos EUA ter contração de 32,9% no segundo trimestre e o da Alemanha, de 10,1%. Às 10h54, o Ibovespa, principal índice de ações, caía 0,94% para 104.611 pontos.

Embora o PIB americano tenha ficado levemente melhor do consenso de mercado, que era de queda de 34,1%, o resultado superou as estimativas do Federal Reserve (Fed) de Atlanta, de contração de 32,1%. “É um resultado de retrovisor, mas que será efetivamente utilizado para a construção de indicadores que suportam decisões de política monetária e fiscal”, comentou Arthur Mota, economista da Exame Research.

Na quarta-feira, 29, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que continuará usando todas as ferramentas para atenuar os impactos econômicos do coronavírus e que só irá parar quando tiver confiança de que a economia americana está de volta aos trilhos – o que parece estar longe de acontecer.

Também nesta manhã, foram divulgados os dados semanais de pedidos de seguro desemprego dos EUA, que ficaram em 1,434 milhão, quase em linha com os 1,450 milhão esperado pelo mercado. “O número continua em patamar elevado. Outros indicadores de alta frequência também apontam essa acomodação do ritmo de recuperação em julho, como confirmado na reunião do Fed de ontem”, comentou Mota

Entre as ações com maior peso no Ibovespa, as da Petrobras e do setor financeiro exercem pressão negativa sobre o índice. Às vésperas do da divulgação do balanço, os papéis da petrolífera recuam 2,7%, acompanhando o movimento de queda do petróleo no mercado internacional. Entre as financeiras, os papéis do Bradesco puxam as quedas, recuando 3,6%, após o lucro líquido cair 42% no segundo trimestre. Banco do Brasil e BTG Pactual recuam 3,4% e 2,9%, respectivamente.

A Vale, que divulgou o balanço do segundo trimestre após o encerramento do pregão de ontem, também opera no campo negativo, recuando 1,2%. No período, a companhia teve lucro líquido atribuído aos acionistas de 5,3 bilhões de reais e lucro operacional de 11,1 bilhões de reais. A companhia também anunciou a retomada do pagamento de dividendos.