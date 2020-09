Ibovespa abre em queda de 1% e se afasta dos 100 mil pontos

O Ibovespa, principal índice da B3, abriu em queda nesta quinta-feira, 17, em linha com o cenário externo de aversão ao risco, após o discurso pessimista do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, e dados piores que o esperado sobre o mercado de trabalho americano. Às 10h23, o Ibovespa caía 0,99% para 98.693 pontos.

Fed

Embora tenha sinalizado que os juros americanos permanecerão próximos de 0% ao ano até 2023, os investidores seguem repercutindo negativamente o discurso de Powell, que alertou sobre riscos à economia e não anunciou novas medidas de estímulos, que eram esperadas pelo mercado. “Esses fatores geram um certo clima de frustração entre os investidores”, afirmam analistas da Exame Research.

BCs

No radar dos investidores também estão as decisões dos bancos centrais do Japão e Reino Unido, que também mantiveram os juros inalterados, como já era esperado. Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa de juros Selic em 2%, interrompendo o ciclo de cortes.

Dados econômicos

Os dados semanais de pedidos de seguro desemprego, divulgado nesta manhã, voltaram a decepcionar os investidores ao ficar abaixo do esperado pela segunda vez seguida. Foram registrados 860.000 pedidos contra as projeções de 850.000. Ainda assim, este foi o menor número desde que os impactos econômicos da pandemia atingiram o mercado de trabalho americano, em meados de março. Esta também foi a terceira vez consecutiva que os pedidos semanais ficam abaixo de 1 milhão.

Além dos pedidos de seguro desemprego, pela manhã, foi divulgado os dados americanos de licenças de construção de agosto, que também ficaram abaixo das expectativas, em 1,470 milhão ante 1,520 milhão esperados. Em relação ao mês anterior, houve queda de 0,9%.

Estreia Plano & Plano

As ações da incorporadora Plano & Plano abriram em alta de pouco mais de 4% em seu primeiro dia de negociação na B3, após os papéis serem precificados abaixo da faixa indicativa em IPO.

Ações

Na bolsa, as ações de quase todas empresas do Ibovespa – com exceção de Usiminas e Ultrapar – são negociadas no campo negativo nos primeiros minutos de pregão desta quinta. Na ponta negativa, os papéis da MRV lideram as perdas, recuando 3,20%. Na sequência, Marfrig, Braskem e Cyrela têm respectivas quedas de 2,7%, 2,13% e 2,08%