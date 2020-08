Ibovespa tem leve alta; Via Varejo sobe mais de 7% após resultado

A bolsa brasileira abriu em alta nesta quinta-feira, 13, após os pedidos de auxílio desemprego terem ficado abaixo do esperado nos Estados Unidos e com os investidores otimistas com a aproximação do governo com o Legislativo. Às 12h33, o Ibovespa, principal índice da B3, subia 0,25% para 102.369 pontos.

Depois da “debandada” ter aumentado as dúvidas sobre a condução econômica do governo, o presidente Jair Bolsonaro se juntou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para reafirmar o compromisso fiscal.

Em mais um sinal de aproximação com o chamado “Centrão”, Bolsonaro também escolheu Ricardo Barros para assumir o cargo de líder do governo na Câmara no lugar do major Vitor Hugo. O mercado espera que a melhor interlocução com parlamentares ajude no andamento de pautas econômicas.

Também ajuda a impulsionar a bolsa os dados semanais de pedidos de seguro desemprego nos EUA, que ficaram em 963 mil ante a expectativa de 1,120 milhão de pedidos. Esta foi a primeira vez que o número ficou abaixo de 1 milhão desde o início da pandemia. Após a divulgação dos dados, os índices futuros americanos reagiram positivamente, com o movimento sendo acompanhado pelo Ibovespa futuro.

“O resultado foi muito bom e dá sequência à desaceleração dos pedidos, ficando, finalmente, abaixo de 1 milhão”, comenta Arthur Mota, economista da Exame Research.

Na bolsa, as ações da Via Varejo lideram as altas do Ibovespa, subindo 7,3%, após registrar lucro líquido de 65 milhões de reais no segundo trimestre e acelerar sua frente de e-commerce. Na esteira do resultado de sua concorrente, as ações da Magazine Luiza sobem 4%.

Já as ações da BRF lideram as perdas da sessão, recuando 4,5%, após apresentar resultado abaixo do esperado e autoridades chinesas terem encontrado coronavírus em frangos importados do Brasil. “O frango pode nem ser da BRF, mas só de ter esse risco de transmissão já dificulta o comércio da companhia”, afirma Ilan Arbetman, analista da Ativa.