Ibovespa sobe e supera 104 mil; Magalu avança após anunciar aquisições

A bolsa brasileira abriu em alta nesta quinta-feira, 6, após os dados semanais de seguro desemprego nos Estados Unidos ficarem abaixo das expectativas. Em meio à temporada de balanços do segundo trimestre, as atenções dos investidores também se voltam para os resultados corporativos. Às 13h, o Ibovespa, principal índice da B3, avançava 1,53% para 104.369 pontos.

Antes da abertura do mercado à vista, o índice futuro do Ibovespa chegou a tocar queda de 0,7%, acompanhando o cenário externo negativo. O movimento, porém, virou após a divulgação dos dados de seguro desemprego, que ficaram em 1,186 milhão, abaixo da de 1,415 milhão de pedidos. “Os dados vieram muito melhores que o esperado. Isso ajudou a dar uma forte reversão nos índices acionários”, disse Henrique Esteter, analista da Guide Investimentos.

No radar dos investidores também está as aquisições feitas pela Magazine Luiza das plataformas Canaltech e Inloco Media. Os papéis da companhia sobem 2,92%. “É um passo interessante para a companhia dar volume à MagaluAds, plataforma de publicidade online. É uma via adicional de monetização do tráfego e um caminho ainda a ser explorado pelo e-commerce brasileiro”, escreveram analistas da Exame Research em relatório.

Entre as maiores altas do Ibovespa estão as ações da Totvs, que sobem 9,35%, após a apresentação dos resultados do segundo trimestre. No período, a companhia teve lucro líquido de 58 milhões de reais, crescimento de 1,4% na comparação anual, mas cerca de 30% abaixo do esperado pelo mercado. Embora o lucro tenha decepcionado, o balanço apresentou aspectos positivos, como o fluxo de caixa livre de 123,7 milhões de reais e a posição em caixa de 1,3 bilhão de reais.

“Em geral, o resultado foi positivo, apesar do lucro abaixo do consenso. A divisão de tecnologia continua sendo a estrela da companhia”, afirma Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.

Já as ações da AES Tietê figuram entre as maiores valorizações do Índice Small Caps, com alta de 5,94%. O movimento também reflete o balanço financeiro a aquisição de três parques eólicos no Rio Grande do Norte. No segundo trimestre, a empresa registrou alta de 236% do lucro líquido para 119 milhões de reais, ficando 24,3% acima do consenso de mercado.