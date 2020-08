Ibovespa abre em alta; Eletrobras cai após saída de Mattar

A bolsa brasileira abriu em alta nesta quarta-feira, 12, com ajuda do cenário externo positivo, com os investidores à espera de avanços nas negociações no Congresso americano sobre estímulos econômicos. No mercado interno, repercute-se negativamente a saída de nomes do primeiro escalão da equipe econômica do governo. Às 10h18, o Ibovespa, principal índice da B3, avança 0,70% para 102.892 pontos.

Para Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research, a saída de Mattar também tem pesa contrário aos avanços de medidas econômicas. “Obviamente, levanta receios em relação à condução de pautas importantes, como o ajuste fiscal pós-pandemia e privatizações”.

Os efeitos da saída são sentidos, principalmente nas ações da Eletrobras, que recuam mais de 4%. O mercado deposita grande esperança de que a companhia seja privatizada. Mas, com a saída de Mattar, essa esperança começa dar lugar à incerteza.

Também há dúvidas sobre a entrada de dólares no país com a saída do secretário. “Ele era o cara da privatização. Se ele, há o risco de elas não avançarem, mitigando a entrada de investidores estrangeiros”, avalia Jefferson Ruik, diretor de câmbio da Correparti.

Além de Mattar, também saíram do governo Paulo Uebel, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Os dois se somam às saídas de Mansueto Almeida do Tesouro Nacional, Caio Megale da direção de programas da Secretaria Especial da Fazenda e de Rubem Novaes da presidência do Banco do Brasil. Com a saída de nomes importantes da econômica do governo, o mercado teme que o próximo seja o ministro da Economia, Paulo Guedes, que falou sobre a “debandada” em sua equipe.

“A debandada é malvista. Se ele sentir que não tem autonomia para fazer coisas necessárias, não faz sentido ele ficar no governo”, afirmou Jefferson Laatus, estrategista-chefe do Grupo Laatus. Segundo ele, o que ajudou a amenizar o temor no mercado foi a live do presidente Jair Bolsonaro, em que chancela a permanência de Guedes no cargo.

O que ajuda a sustentar os ganhos do Ibovespa, apesar do clima tenso no mercado brasileiro, são as ações da Vale, que sobem 2,6% e da Petrobras, que sobem cerca de 2%. Além do cenário internacional positivo, a estatal é favorecida pela alta do petróleo, que sobe, após queda nos estoques americanos e expectativa de retomada da demanda.