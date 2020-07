Ibovespa vira para queda e perde os 104 mil pontos; Ecorodovias avança 7%

A bolsa brasileira abriu em alta, acompanhando o mercado internacional, mas virou para queda ainda na primeira hora de pregão, chegando a perder mais de 1.000 pontos em menos de 20 minutos. Às 12h05, o Ibovespa, principal índice de ações da B3, caía 1,02% para 103.938 pontos.

No exterior, os balanços de empresas de tecnologia, que vieram muito melhores do que o esperado, ajudaram a impulsionar as bolsas no início da manhã, mas o tom positivo foi se esvaindo a partir da abertura das bolsas americanas, às 10h30. Um dos principais resultados foi o da Amazon, que teve lucro líquido de 5,24 bilhões de dólares no segundo trimestre, praticamente dobrando o lucro registrado no mesmo período do ano passado. O lucro por ação ficou em 10,30 dólares, muito acima do consenso de mercado de 1,38 dólar. Apple, Facebook e Alphabet também apresentaram balanços melhores do que o esperado.

“Os resultados das big techs vieram muito, muito forte. Provavelmente, está acontecendo um movimento de correção natural”, comentou Marcel Zambello, analista da Necton Investimentos.

Gustavo Bertotti, economista da Messem, também considera que a queda relacionada está relacionada à realização de lucros de curto prazo, após o Ibovespa fechar, na véspera, no segundo maior patamar desde o início da pandemia, atrás somente do fechamento de quarta-feira, 29. “Os 105.000 pontos está se mostrando uma barreira. No início do pregão, o mercado estava bem humorado em função dos resultados das empresas de tecnologia, mas ainda há muita incerteza com relação à economia. Ontem, tivemos uma forte queda dos PIBs dos EUA e da Alemanha”, comentou. Hoje, foi divulgado o PIB da Zona do Euro, que teve contração de 12,1% no segundo trimestre.

No Brasil, os resultados corporativos também vêm se mostrando melhores do que o imaginado. Um dos maiores destaque foi o balanço da empresa de energia Engie Brasil, que teve lucro de 765,8 milhões de reais, 98,7% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado e 27,3% acima do consenso de mercado. Na bolsa, as ações da companhia chegaram a liderar as altas do Ibovespa e sobem 2,55%. “Foi um bom resultado. A queda nos custos de compra de energia ajudaram o Ebitda e o lucro”, avaliam analistas da Exame Research.

Agora, a maior alta do Ibovespa fica com as ações da Ecorodovias, que sobem 7,3%, após a empresa anunciar um acordo com seus acionistas controladores indiretos Primav e Igli para levantar até 1,8 bilhão de reais por meio de oferta de ações. A intenção é fortalecer a situação financeira da companhia para a busca de oportunidades de concessão e privatização no mercado rodoviário brasileiro.

A Petrobras, que divulgou o resultado trimestral na véspera, chegou a ser negociada em alta nos primeiros minutos do pregão, mas também virou para o terreno negativo, recuando cerca de 0,9%. No período, a companhia teve prejuízo líquido de 2,7 bilhões de reais, mas investidores viram bons sinais em algumas frentes. “A despeito do resultado mais fraco, a companhia gerou caixa de 15 bilhões de reais no trimestre, o endividamento ficou estável e o custo de extração caiu de 8,4 dólares por barril para 4,9 dólares”, afirmam analistas da Exame Research.

Além da Petrobras, os grandes bancos, que também possuem forte peso no Ibovespa, ajudam a derrubar o índice, com todos os quatro sendo negociados em queda. Entre eles, a maior baixa é a do Bradesco, que recua 2,39%. Itaú, Banco do Brasil e Santander caem 2%, 2,18% e 1,77%, respectivamente.