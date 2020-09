Ibovespa abre em alta acompanhando recuperação de bolsas americanas

A bolsa brasileira sobe nesta sexta-feira, 11, em linha com os índices futuros americanos, que são negociados em alta, após nova rodada de realização de lucro de ações de tecnologia.

Às 10h15, o Ibovespa, principal índice da B3, avançava 0,3% para 99.130 pontos. Iniciada na quinta-feira passada, a correção das ações americanas permeou toda a semana e deve fazer a bolsa brasileira fechar em queda nesta semana mesmo que feche esta sessão em alta. Para reverter a queda semanal, o Ibovespa irá precisar subir mais de 2,4%.

EUA

No mercado americano, o setor de tecnologia esboça alguma reação, mas segundo analistas da Exame Research, ainda haja “muita desconfiança quanto ao nível de preço das ações”. Por lá, os papéis da Amazon, Apple e Microsoft sobem no pré-mercado, mas menos de 1%.

Nos Estados Unidos também foi divulgado o núcleo do Índice de Preço ao Consumidor de agosto, que teve alta anual de 1,7%, ficando levemente acima das expectativas de 1,6%, indicando algum aquecimento da economia interna.

Serviços

No Brasil, a agenda econômica contou com os dados do setor de serviços divulgados nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os números apontaram para uma alta de 2,6% em julho em relação ao mês anterior ante 3,1% esperado. Na comparação anual o setor de serviços teve contração de 11,9%.

Vale

Com cerca de 10% de peso no Ibovespa, as ações da Vale sobem 3,6% e lideram as altas do índice e o impulsionando. A valorização ocorre após o conselho da companhia ter aprovado remuneração aos acionistas em formas de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).

Petróleo

As ações da Petrobras e PetroRio seguem em queda por mais um pregão, com a desvalorização do barril de petróleo se estendendo por mais um dia no exterior. A queda ocorre em maio às incertezas sobre a demanda da commodity e deve ultrapassar 10% em duas semanas. Já a depreciação dos papéis da PetroRio deve ser de mais de 10% somente nesta semana, que marca a estreia da empresa no Ibovespa.

Petz

As ações da rede de petshop Petz estreia na bolsa com forte valorização, chegando a 10,9% de alta nos primeiros negócios. No mercado, há grande expectativa de que a companhia cresça nos próximos anos e se consolide no mercado de petshops.