Ibovespa abaixo dos 100 mil; veterinário na Saúde: o resumo do dia

MERCADOS

Ibovespa fecha abaixo dos 100 mil

A bolsa brasileira fechou em queda nesta segunda-feira, 31, com os investidores temerosos sobre a condução fiscal do país em meio ao aumento de gastos em razão dos efeitos da pandemia. O Ibovespa teve sua primeira queda mensal desde março, e encerrou o pregão em 99.369,15 pontos, uma queda de 2,72%. A questão fiscal continuou pressionando os negócios, de acordo com analistas da EXAME Research. Nos Estados Unidos, o S&P 500 e o Nasdaq fecharam em alta pelo quinto mês consecutivo. Já o dólar fechou em alta de 1,2%, sendo vendido a 5,481 reais, influenciado pela “briga da Ptax” de fim de mês, taxa referência para contratos cambiais e pelo temor sobre a condução fiscal do país em meio ao aumento dos gastos do governo.

Lucro das empresas de capital aberto despenca no 1º semestre

Com a publicação da maior parte dos balanços do segundo trimestre pelas empresas de capital aberto, surgiu um retrato mais fiel sobre o impacto da pandemia no mundo dos negócios. Se, de um lado, os balanços mostram que as previsões mais pessimistas de muitos analistas não se confirmaram, de outro revelam que a pandemia não deixou de castigar duramente a maior parte das grandes empresas do país. As companhias não financeiras de capital aberto tiveram redução de 81,9% no lucro líquido no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado. Os ganhos caíram de 49,2 bilhões para 8,9 bilhões de reais.

Buffett desafia os limites de investimentos de longo prazo

O megainvestidor americano Warren Buffett completou 90 anos neste fim de semana e, pouco após seu aniversário, anunciou a mais nova cartada de sua holding Berkshire Hathaway: um aporte estimado em 6,5 bilhões de dólares em ações de cinco empresas japonesas. O investimento, que visa ganhos de longo prazo, levanta o questionamento sobre até que idade é viável investir em renda variável. A resposta é: depende. No Brasil, Luiz Barsi é a pessoa física com o maior volume de recursos alocado na bolsa brasileira e, mesmo na casa dos 80 anos, segue tomando riscos no mercado de ações.

Aposta da Azul pode ser sua salvação na retomada

A aposta da Azul na aviação regional, que é um foco desde sua criação e se intensificou durante a pandemia, pode ser uma grande vantagem com a retomada da demanda por voos. A companhia acaba de lançar sua nova subsidiária para o mercado regional, a Azul Conecta, para ter ainda mais presença nesse setor. O foco na aviação regional ficou ainda mais intenso a partir do começo deste ano. Em janeiro, a Azul anunciou a aquisição da Two Flex, companhia regional com 17 aviões no modelo Cesna Gran Caravan, um turboélice regional monomotor com capacidade para até nove assentos. De cerca de 104 cidades e destinos nacionais que a Azul opera, a aérea quer chegar a 150 até o final do ano e eventualmente a 200.

BRASIL

São Paulo seguirá em quarentena até chegada da vacina

O estado de São Paulo permanecerá em quarentena até o surgimento de uma vacina contra a covid-19 e a consequente imunização da população, disse nesta segunda-feira o governador João Doria, que também manifestou preocupação com aglomerações registradas em praias do litoral paulista no último final de semana. O Instituto Butantan, ligado ao governo estadual, está testando uma potencial vacina contra a covid-19 desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac Biotech. Outras candidatas a vacina também estão sendo testadas no país, como a desenvolvida em parceria pela farmacêutica britânica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e a da empresa americana Pfizer.

Terremoto na Bahia

Após sentir tremores de terra no domingo, 30, de até 4.6 de magnitude, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Centro Sismológico Euro-Mediterrâneo (EMSC), a Bahia teve novos tremores na madrugada desta segunda-feira, 31. Desta vez, com magnitude preliminar de 3.5, informou o Laboratório Sismológico do Rio Grande do Norte. O evento desta madrugada, segundo o laboratório, foi sentido em Amargosa e também em outros municípios próximos.

Saúde nomeia veterinário

No momento em que se discute estratégia de vacinação contra a covid-19, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, nomeou o médico veterinário Laurício Monteiro Cruz ao cargo de diretor de Departamento de Imunizações e Doenças Transmissíveis. A nomeação foi publicada nesta segunda-feira, 31, no Diário Oficial da União. Cruz ocupará o cargo de Marcelo Wada, servidor de carreira do ministério que respondia interinamente pelo departamento que está ligado à Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde (SVS), pasta responsável por traçar a estratégia de controle e prevenção de doenças transmissíveis. Um dos principais temas em debate na SVS e no departamento é a vacinação contra a covid-19.

Previsão de salário mínimo é reduzida

O governo reduziu sua proposta para o salário mínimo de 2021 para 1.067 reais, de 1.079 reais previstos em abril, no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO). O governo Bolsonaro já não vinha dando aumento real (acima da inflação) ao piso. Apesar de não reconhecer que mudou a política do salário mínimo, a equipe econômica adotou a postura diante da necessidade de preservar o reajuste fiscal. Isso foi antes de chegar a pandemia. Agora, a possibilidade de um aumento acima da inflação não está nem mesmo sendo considerada pela maioria dos parlamentares, que têm assuntos mais urgentes na frente, como os relacionados ao socorro federal a população, estados e empresas.

MUNDO

Explosões nos Emirados

Duas explosões em Dubai e em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, surpreenderam a população local nesta segunda-feira, 31. As explosões aconteceram em restaurantes de Dubai e Abu Dhabi, a capital dos Emirados, quase simultaneamente. Na capital, o fogo e a fumaça atingiram uma das avenidas mais conhecidas da cidade, com lojas, cafés, restauranes e hotéis. Pelo menos duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas. Na capital, as explosões aconteceram em uma unidade da rede KFC e Hardees, na Avenida Rashid bin Saeed. Um cilindro de gás explodiu no restaurante de Dubai e causou o acidente, segundo conclusões preliminares da polícia. Em Abu Dhabi, onde o problema foi mais sério, o acidente ainda está sendo investigado.

Brexit “irreal”

As negociações entre União Europeia (UE) e Reino Unido sobre a futura relação pós-Brexit estão paralisadas devido à intransigência e abordagem irreal de Londres, afirmou o ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian. UE e Reino Unido trocam acusações pela falta de progressos nas negociações para alcançar um acordo sobre sua relação pós-Brexit, que deveria entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2021. As negociações estão paralisadas pelas condições de concorrência (normas sociais, ambientais, fiscais e ajudas estatais). A UE se recusa a ter em suas portas um vizinho com uma economia sem regulamentação.

Nova Zelândia flexibiliza confinamento

As escolas de Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, reabriram nesta segunda-feira, 31, graças a uma flexibilização do confinamento decidida pela primeira-ministra Jacinda Ardern, que se mostrou confiante na capacidade do país de controlar uma segunda onda de contágios de coronavírus. Os habitantes de Auckland estão autorizados a sair de suas casas, mas o governo limitou as reuniões sociais ao máximo de dez pessoas e o uso de máscara é obrigatório no transporte público de todo o país.

Em casas de apostas, Trump empata com Biden

O democrata Joe Biden ainda está muito à frente de Donald Trump nas pesquisas de intenções de voto para a eleição nos Estados Unidos. Mas casas de apostas em todo o país estão colocando suas expectativas (e seu dinheiro) em uma reviravolta. Em julho, auge da vantagem de Biden entre os apostadores, o democrata chegou a liderar por mais de 20 pontos percentuais na média das apostas. Agora, entre os apostadores, 51,1% apostam em uma vitória de Biden e 48,1% em Trump (a soma não chega a 100%). A média das apostas é compilada pelo site Real Clear Politics, que também compila médias das pesquisas eleitorais e outras estatísticas. O resultado leva em conta os lances em bolsas de apostas em todo o mundo, como Betfair, Betsson e Bwin — a modalidade de apostas em resultados políticos, proibida no Brasil, é autorizada nos Estados Unidos e em alguns outros países do mundo.