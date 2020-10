No radar: lucro da Hypera; BB Seguridade e Taesa elegem novos presidentes

A Hypera (HYPE3) reportou na noite desta sexta-feira, 23, receita líquida de 1,09 bilhão de reais no terceiro trimestre, alta de 7,9% na comparação anual e acima do consenso da Bloomberg de 1,06 bilhão de reais. O lucro das operações continuadas cresceu 29%, para 349,6 milhões de reais, também acima da projeção de 300 milhões de reais. O Ebitda ficou em 393,5 milhões de reais, avanço de 32% na mesma base de comparação e superior às estimativas de 344,5 milhões de reais. Quer saber qual o setor mais quente da bolsa no meio deste vaivém? Assine a EXAME Research.

BB Seguridade

A BB Seguridade (BBSE3) comunicou que seu conselho de administração elegeu Marcio Hamilton Ferreira para ocupar o cargo de diretor-presidente da empresa, após renúncia de Bernardo Rothe. A companhia também informou que Erik da Costa Breyer apresentou pedido de renúncia ao cargo de diretor de finanças, relações com investidores e gestão das participações, com efeitos a partir de 30 de outubro.

Taesa

O conselho de administração da Taesa (TAEE11) elegeu André Augusto Telles Moreira como novo diretor-presidente da empresa, com posse prevista para 16 de novembro. Moreira substitui Marco Antônio Resende Faria, que ocupava a posição interinamente desde maio.

BRF

A BRF (BRFS3) informou que o acordo para encerrar a Class Action movida contra a empresa foi aprovado pelo Tribunal Distrital Federal dos Estados Unidos, segundo o comunicado enviado ao mercado.

Conforme o acordo, a empresa disse que pagou a quantia de 40 milhões de dólares para encerrar todas as demandas pendentes e que possam vir a ser propostas por aqueles que compraram ou de outra forma adquiriram American Depositary Receipts (ADRs), que são ações negociadas em Nova York, da empresa entre 4 de abril de 2013 e 5 de março de 2018.

IPO

A Método Engenharia protocolou hoje pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A XP Investimentos é a coordenadora líder da oferta.

É hora de seguir investindo em ações de varejo/finanças/construção/educação? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research.