Homem mais rico do mundo vendeu 1 milhão de ações antes de eleição nos EUA

O presidente da Amazon, Jeff Bezos vendeu 1 milhão de ações de sua companhia nos dois primeiros dias desta semana, antes de encerrarem as votações das eleições americanas, na noite de terça-feira, 3. Ao todo, o empresário arrecadou 2,988 bilhões de dólares. Para se desfazer dos papéis sem exercer forte pressão sobre o preço do ativo, foram necessárias 181 operações de venda, segundo documentos da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

É hora de seguir investindo em ações de tecnologia? Monte a melhor estratégia com os especialistas da EXAME Research

Embora tenha arrecadado um valor vultoso, Bezos poderia ter ganhado ainda mais dinheiro se segurasse as ações para vendê-las somente na quarta-feira, 4, quando os papéis dispararam pouco mais de 6%. No entanto, o empresário decidiu não arriscar, tendo em vista que havia grande expectativa de que a vitória do candidato democrata Joe Biden exercesse forte pressão sobre os papéis de tecnologia, devida sua intenção de aumentar a regulamentação e a tributação do setor. Na sexta-feira, 30, as ações da Amazon já haviam caído 5,45%.

Mas o que se viu a seguir foi o contrário. Mesmo com Joe Biden à frente na contagem de votos, o índice Nasdaq, que concentra as ações das maiores empresas de tecnologia do mundo — inclusive as da Amazon —, teve sua maior alta desde o início de abril, subindo 3,85%.

Jeff Bezos ainda tem 10% das ações da Amazon, equivalentes a cerca de 160 bilhões de reais. O índice de bilionários da Bloomberg estima a fortuna de Bezos em 191 bilhões de dólares. O montante é cerca de 60 bilhões de dólares maior do que o segundo colocado Bill Gates. Já o ranking da Forbes estima sua fortuna em 194 bilhões de dólares, com distância semelhante a de seu segundo colocado, Bernard Arnault.