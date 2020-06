O site de comparação de carros chinês Bitauto disse nesta sexta-feira que aceitou ser deslistado da bolsa por um grupo de investidores apoiado pela empresa chinesa de jogos e mídia social Tencent por 1,1 bilhão de dólares em dinheiro.

De acordo com o acordo, os acionistas da Bitauto receberão 16 dólares por ação, representando um prêmio de quase 12% em relação ao preço de fechamento na quinta-feira. As ações listadas na empresa nos EUA subiam cerca de 9% nesta sexta-feira.

A oferta ocorre no momento em que a segunda maior economia do mundo se recupera gradualmente dos bloqueios impostos pelo governo para controlar a disseminação do novo coronavírus.

A conclusão do negócio está prevista para o segundo semestre.