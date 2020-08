Greve nos Correios; tour de Bolsonaro pelo Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Em maratona de viagens, Bolsonaro vai a Mato Grosso do Sul inaugurar radar

Às vésperas da visita, outdoors que associavam o presidente a mortes pela pandemia foram destruídos por desconhecidos em Corumbá

Correios entram em greve por benefícios trabalhistas e contra privatização

A greve dos Correios foi decretada pelos sindicatos dos funcionários a partir das 22h desta segunda-feira, 17, e deve ocorrer em estados como SP e RJ

Parlamentares terão acesso a dossiê sigiloso contra antifascistas

Suposto relatório sigiloso contém informações de 600 servidores públicos opositores do presidente Jair Bolsonaro. O documento é questionado no STF

Democratas abrem convenção tentando mostrar uma frente unida anti-Trump

Joe Biden fez uma aparição rápida, mas o tom geral da 1ª noite da convenção democrata foi mostrar os riscos de outros quatro anos de Trump na Casa Branca

Trump é o presidente errado para os EUA, diz Michelle Obama

A ex-primeira dama Michelle Obama fez duras criticas ao presidente Donald Trump durante a abertura da convenção democrata

Muita coparticipação e pouca prevenção: um raio-x da saúde nas empresas

Estudo exclusivo com 704 empresas mostra que, para economizar com saúde, elas focam na coparticipação do plano, mas ainda deixam a gestão da saúde de lado

Grandes empresas clamam por proteção à Amazônia

Mais de 30 companhias com atuação no Brasil participam de movimento organizado por ONGs, que será lançado hoje

Aluguel residencial ficou mais barato em julho, diz FipeZap

A variação do preço médio do aluguel ficou abaixo da inflação registrada no período

Os SUV’s mais vendidos no ano – categoria mais amada pelos brasileiros

A categoria de SUV’s é a mais presente entre as vendas de carros novos, representando 31% dos emplacamentos até agora e ultrapassando os hatchs

Política e mundo

Bolsonaro aprova crédito suplementar de R$ 615 milhões para ministérios

Recurso será utilizado no desenvolvimento da política nacional pesqueira, na melhoria da segurança pública e na realização da Operação Verde Brasil 2

PT mantém apoio a candidato aliado de Bolsonaro em Belford Roxo

Apoio à reeleição do prefeito Wagner Carneiro (MBD) foi mantido apesar do pedido inédito feito por todos os seis ex-presidentes do partido

Celso de Mello decide suspender processos contra Deltan

Casos miram a conduta do procurador da Lava Jato em relação à publicação nas redes sociais e supostas atitudes de promoção pessoal

Aumento de casos de covid-19 força fechamento de escolas nos EUA

No total, mais de 170 mil mortos foram reportados nos Estados Unidos por conta da doença desde o início da pandemia

Presidente de Portugal socorre duas jovens de afogamento; veja vídeo

Presidente, de 71 anos, estava de férias na Praia de Alvor, na região do Algarve, quando percebeu que duas meninas haviam caído de um caiaque

Enquanto você desligou…

Este vestibular é online, de graça e oferece mais de 60 bolsas integrais

Com mais de 16 mil inscritos na prova, a Quero Educação já soma mais de R$ 800 mil de premiação para os estudantes

Passagens para Orlando por R$ 2,3 mil? Preços de vôos caem até 60%

Preços de estadias em hotéis também despencaram 60%, segundo levantamento do Kayak

Leilão da Receita tem iPhone a partir de R$ 700

Entre os produtos apreendidos há também smartwatches, notebooks, drones e carros

Agenda

Nesta terça-feira (18), nos EUA, é dia de conhecer um importante índice econômico, o de licenças de construção de novas casas (além das construções em si), emitidas em julho, que mede a força do mercado imobiliário por lá no período de retomada da pandemia.

Já a API, como faz todas as semanas, atualiza o estoque de petróleo bruto no país.

E fique ligado no discurso de Lael Brainard, do conselho do Fed, que pode trazer indicações da política monetária da instituição.

Na Zona do Euro, já houve o discurso de Luis de Guindos, vice-presidente do BCE, e também é dia de reunião da qual participam os ministros das finanças dos países da região, que tratarão dos principais assuntos econômicos do momento.

Live

18h – Teto dos Gastos e o Risco Fiscal

Fabio Giambiagi, economista do BNDES, Guilherme Tinoco, economista e assessor especial da Secretaria da Fazenda de São Paulo, debatem o tema com Arthur Mota, economista da Exame Research

