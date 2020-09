Greve dos Correios continua?; Nubank compra Easynvest e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (11) para começar o dia bem informado:

Nubank compra Easynvest e entra no mercado de investimentos

Negócio, que envolverá troca de ações, representa salto estratégico para o banco digital, que poderá ampliar receitas com clientes

Greve dos Correios acaba ou continua? Decisão será tomada nesta sexta

Paralisação completa 25 dias; audiência de conciliação será realizada a partir das 15h por trabalhadores e direção da empresa

Inflação volta à pauta do mercado. Como ela afeta a bolsa e o dólar?

Índices de preços acima das projeções aumentam expectativa de alta de juros em 2021

Brasil supera safra passada e pode bater recorde na produção de grãos

O novo recorde deve-se ao aumento de 4,2% na área plantada, aliado ao ganho de 0,3% na produtividade. Conab aguarda os resultados da culturas de inverno

Avião ‘do futuro’ tem sucesso em primeiro voo de teste; veja vídeo

Protótipo da aeronave Flying-V, que tem formato em V, voou pela primeira vez em setembro

Aquisição da Biosev pela Raízen pode ser o início da consolidação no setor

As empresas confirmaram negociações preliminares sem proposta vinculante; recuperação do mercado global seria estímulo a um movimento de fusões e aquisições

Trump e Biden visitam lugar de ato heroico no atentado de 11 de setembro

Candidatos vão a memorial em Shanksville, que homenageia passageiros de avião que lutaram contra terroristas e evitaram tragédia maior em 2001

No Brasil e na Europa, eventos abordam guinada verde da economia hoje

Por aqui, vice-presidente Mourão debate bioeconomia na Amazônia. Por lá, ministros das finanças abordam “green deal” para retomar a economia pós-covid

Confiança em vacinas melhora na Europa, mas segue baixa, diz estudo

Estudo indica em quais países a desconfiança envolvendo as vacinas aumentou nos últimos anos para tentar reverter a situação e salvar vidas

Apple impede que jogadores entrem no Fortnite com contas da empresa

A partir desta sexta-feira, os jogos da desenvolvedora Epic Games não poderão ser mais acessados por usuários que usam login da Apple

Startup de raios X tem ambição de transformar setor centenário

Setor é multibilionário mas conta com a mesma tecnologia desde que o vencedor do Prêmio Nobel Wilhelm Roentgen descobriu os raios X no final do século 19

Espaçolaser quer crescer na pandemia e investe milhões para atender negros

Espaçolaser prevê a abertura de lojas e lança serviço que permite depilação efetiva em peles negras, anteriormente tecnologia não era disponível na rede

Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos. Conheça 30 direitos

Importância da legislação que equilibra relações de consumo é provada na pandemia e digitalização do consumo

Política e mundo

Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, tem prisão decretada

Na mesma operação, foi preso, na manhã desta sexta-feira, o secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes

Tribunal do Rio cassa aposentadoria estadual de Eduardo Cunha

Decisão foi tomada em ação de improbidade administrativa que apurava suposto enriquecimento ilícito do ex-parlamentar

Reino Unido assina com Japão o primeiro acordo comercial pós-Brexit

Com o acordo, o Reino Unido aumentará o comércio com o Japão em 19,5 bilhões de dólares

UE irá até o fim das negociações sobre o Brexit, diz comissário europeu

Nesta semana, o governo Reino Unido confirmou que pretende questionar alguns compromissos do acordo de saída da União Europeia

Enquanto você desligou…

Os 10 empregos mais procurados do Brasil, segundo o LinkedIn

A rede social também fez um levantamento das habilidades mais buscadas pelas empresas pelo mundo

Nasa quer comprar rochas coletadas da Lua – e vai pagar uma pechincha

Iniciativa, porém, marca o que pode ser o início da popularização de um comércio de fragmentos espaciais coletados de outros planetas e estrelas

Tesla lança estação de carregamento rápido de carros elétricos em Berlim

O carregador V3 permite que os carros Tesla Model 3 carreguem em cinco minutos o suficiente para percorrer 120 quilômetros

Saiba por que a Netflix está sendo alvo de campanha de boicote nas redes

Mais de 200 mil tuítes usaram a hashtag #CancelNetflix, levando à campanha à lista de assuntos mais comentados do mundo no Twitter

6 filmes e séries para assistir durante o final de semana

“A Duquesa”, “O dilema das redes” e mais: confira os seis principais lançamentos para maratonar nesse final de semana

Agenda

Nos Estados Unidos ocorre a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O CPI calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

Frase do dia

