Grandes bancos disparam e impulsionam alta do Ibovespa

A bolsa brasileira abriu em alta, nesta segunda-feira, 28, em linha o cenário externo positivo. No radar dos investidores estão dados da economia chinesa, expectativa de Brexit com acordo e esperança de um novo pacote de estímulo nos Estados Unidos. Às 11h29, o Ibovespa, principal índice da B3, avançava 0,69% para 97.668 pontos.

Bancos

As ações dos grandes apresentam fortes valorizações nos primeiros negócios do dia, contribuindo para alta do Ibovespa. O movimento é impulsionado pelo bom humor global sobre o setor, após a holding chinesa Ping An aumentar a participação no HSBC, mesmo uma semana após o banco ser envolvido em escândalo de transações suspeitas reveladas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em inglês). No Brasil, as ações do Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Santander avançam 3%, 3,6%, 2,9% e 4,8%, respectivamente.

“As ações do setor vinham muito desvalorizadas no Brasil e no mundo. No momento que um dos maiores acionistas do HSBC aumenta posições no banco, ainda mais depois de todas as notícias da semana passada, passa uma confiança maior sobre o setor”, comenta Gustavo Bertotti, economista da Messem.

Aéreas

As ações da Embraer disparam 7,35%, após a aeronave da companhia E-195 receber autorização para ser usada pelos serviços de cargas da Azul. Com quatro aviões do modelo, os papéis da companhia aérea sobem 4,71%. O movimento positivo também é acompanhado pelos papéis da GOL, que sobem 4,09%.

Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos, vê a alta do setor atrelada à expectativa de retomada das economias e retomada do número de voos por parte das companhias. “A Embraer está se posicionando para a retomada, depois que a fusão com a Boeing não deu certo. Com as aéreas se recuperando e com perspectiva de renovação de frota, ela acaba se beneficiando”, comenta. Nesse contexto, as ações da CVC entram no embalo das áreas e sobem 3,58%. “Apesar de ter uma recuperação ainda muito aquém de outros setores, há alguma movimentação no turismo interno, mas o externo ainda está muito devagar”, afirma Moliterno.

IRB

As ações do IRB Brasil segue o ritmo de recuperação iniciado na semana passada, quando a empresa anunciou os resultados de julho, em que sobrou do faturamento bruto em relação ao mesmo período do ano passado. Em uma semana, o ativo já teve valorização de mais de 30%. Nesta segunda, a alta é de 2,79%.

Aço e ferro

As ações de siderúrgicas sobem nesta segunda, acompanhando a valorização do minério de ferro na China, com Usiminas subindo 1,46%, Gerdau, 1,01% e CSN 0,19%. Mais cedo, os papéis da Vale também chegaram a serem negociados no campo positivo, mas viraram para queda, com investidores repercutindo a suspensão da barragem de Jaceaba, em Minas Gerais. “[A paralisação] é negativa tanto em termos econômicos – que terá impacto de 11 mil toneladas na produção de finos de minério de ferro por dia – quanto socioambientais”, avaliam analistas da Exame Research em relatório,

Frigoríficos

Na ponta negativa do Ibovespa, as ações da JBS, MInerva e Marfrig recuam 2,45%, 2,34% e 2,29%, respectivamente.

Estímulos

No domingo, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi afirmou que ainda há a possibilidade de o estímulo de 2,4 trilhões de dólares ser aprovado no Congresso americano. As declarações reacenderam a esperança de que aprovação do pacote, após cerca de dois meses de desentendimentos entre republicanos e democratas. Com a aproximação das eleições americanas, a expectativa já era pequena.

Lucro chinês

Divulgado no fim de semana, o lucro das indústrias chinesas teve alta mensal de 19,1% em agosto, sinalizando que a recuperação da atividade econômica da China segue pujante. No mês anterior, o crescimento foi de 19,4%.