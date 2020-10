Governo agrada PMEs; como Trump e Biden afetam bolsas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Como as eleições americanas podem afetar o mercado financeiro

Em disputa travada durante a pandemia, mercado teme que contagem de votos por correios estenda indefinição sobre resultado

Disputa por controle da Câmara atrasa Orçamento e ameaça gastos do governo

Executivo depende da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 para manter pagamentos como salários e aposentadorias a partir de janeiro, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Corte de supersalários daria só R$ 1 bilhão ao Renda Cidadã

Segundo a Folha de S. Paulo, proposta de congressistas é endossada por Guedes, mas enfrenta lobby do funcionalismo

Com Programa de Retomada Fiscal, governo quer “estender a mão” a PMEs

Fruto da Lei do Contribuinte Legal, o programa oferece aos donos de micro e pequenas empresas a possibilidade de renegociar suas dívidas com a União

BNDES prepara venda de R$ 6 bilhões em debêntures da Vale

Título são da época da privatização da mineradora, no fim dos anos 1990, como mostra a reportagem do Valor Econômico.

“Delivery é um fiasco”, diz chef André Mifano, engolido por incorporadora

Obrigado a fechar o Lilu porque imóvel do restaurante dará lugar a prédio, chef fala sobre futuro negócio, estreia na CNN e o “novo normal” da gastronomia

Fintech Cora lança cartão com Visa e aposta em conta completa para PME

Banco digital lançado há seis meses já teve aporte liderado pela Kazsek Ventures e prioriza custos baixos e experiência para pequenas e médias empresas

Debate “normal” entre vices devolve civilidade à campanha

Coronavírus é o principal tema do confronto entre Mike Pence e Kamala Harris, que foi civilizado e inteligível

Enquanto você desligou

Cruzeiro do Sul entra com pedido de IPO e testa mercado para educação

Quarto maior grupo de ensino privado do país reabre janela de pedidos de abertura de capital na bolsa brasileira; será o primeiro IPO no setor neste ano

Argentinos ricos fogem de impostos e migram para o Uruguai

Para atrair entre 100 e 200 mil estrangeiros, presidente uruguaio reduziu os requisitos para que estrangeiros possam firmar residência no país

Bolsonaro: “Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção”

A declaração de Bolsonaro foi uma resposta às críticas de lavajatistas por ter se aproximado de ministros do STF que se posicionam contra a Lava Jato

Brasil chega a 5 milhões de casos de covid-19, e primeira onda não passou

De acordo com o consócio de imprensa, o país tem um total de 5.002.357 infectados e 148.304 mortes causadas pelo coronavírus

Política e Mundo

STF decide formato de depoimento de Bolsonaro sobre interferência na PF

Ministros da corte devem se reunir nesta quinta, dia 8, para decidir se Bolsonaro depõe por escrito ou pessoalmente sobre demissão de diretor da PF

Policial acusado da morte de George Floyd paga fiança de US$ 1 milhão

O agente de 44 anos deve ser julgado em março neste caso que desencadeou a maior mobilização antirracista nos Estados Unidos desde 1960

França doa tempo de TV para concorrentes, mas prática é considerada ilegal

Segundo especialista, “apesar de uma boa jogada de marketing, o candidato não é o dono de seu tempo”Ministra do STF havia requisitado informações sobre alterações nas normas de proteção ambiental

Bolsonaro encaminha ao Senado indicação de Jorge Oliveira para vaga no TCU

A sabatina do ministro Jorge Oliveira na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve ocorrer no dia 20 deste mês

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Já na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) divulga o resultado da decisão do banco sobre recompra de ativos e comentários sobre as condições econômicas que influenciaram sua decisão.

Frase do dia

“A vida não é medida pelo número de respirações que damos, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego” – Maya Angelou.