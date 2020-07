Trump fecha consulado chinês; futebol volta em SP e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A guerra fria escalou: EUA ordena que China feche consulado em Houston

É o movimento mais incisivo contra os chineses tomado pelo governo de Donald Trump. Pequim promete retaliar

Futebol em São Paulo volta com Corinthians x Palmeiras sem torcida

Campeonato Paulista recomeça com jogos com os portões fechados e somente em cidades em fase mais adiantada de flexibilização da quarentena

Devemos nos preparar para outros surtos, diz líder da vacina de Oxford

Infectologista brasileiro lidera estudo do imunizante no Reino Unido e diz que investimento em ciência é essencial para se preparar para futuras pandemias

EUA diz que China tentou roubar informações sobre vacina

Segundo os EUA, os hackers estariam atuando para o serviço de inteligência da China como parte de uma longa campanha de roubo cibernético

Os estados debatem o desmatamento. Qual é seu papel?

Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso se reúne para discutir projetos que têm impacto na esfera estadual

Microsoft: resultados ok; mão de obra, nem tanto

Gigante da tecnologia divulga resultados nesta quarta-feira, dias após fechar lojas físicas e demitir funcionários

Lucro ou prejuízo? Balanço do 2º tri é teste de fogo para a Tesla

Companhia de Elon Musk precisa provar para os acionistas que a pandemia não vai afetar sua lucratividade

Nem Uber, nem carro próprio: locadora digital aposta em aluguel por hora

Turbi tem cerca de 700 carros em São Paulo e tirou o valor mínimo do aluguel, para estimular o uso durante a pandemia

Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 29 milhões

De acordo com a Caixa, o valor do prêmio, caso aplicado na poupança, poderia render por mês mais de R$ 50 mil

Política e mundo

Veja os detalhes da reforma tributária defendida por Guedes

O ministro entregou nesta terça-feira a primeira contribuição do Executivo à discussão já em curso no Congresso

Câmara aprova texto-base da PEC do novo Fundeb em 1º turno

Programa que financia 60% da educação básica vai expirar em dezembro; PEC precisa ser aprovada em dois turnos antes de seguir ao Senado

Enquanto você desligou…

Fintech que financia projetos de energia solar recebe aporte de R$ 21 mi

O investimento na Solfácil foi liderado pelo fundo americano Valor Capital Group, que apostou também em empresas como Gympass e Stone

Como garantir o sucesso da equipe de vendas na quarentena (e depois)

O fundador do Kellogg Sales Institute dá dicas de adaptação para o contexto complexo e seus novos desafios

CVM multa Wesley e Joesley Batista por uso indevido de jatinho da JBS

Irmãos foram acusados de usar jatinho particular da empresa em proveito próprio, para uma viagem aos Estados Unidos em 2017

Microsoft, Nike e Natura formam consórcio para zerar emissões de carbono

Grupo batizado de Transform to Net Zero também inclui Mercedes-Benz, Starbucks, Unilever e Danone. Aliança vai trabalhar com fundo de US$ 1 bilhão

A estratégia do Banco Inter para alcançar R$ 60 bi sob custódia

O banco amplia plataforma de investimentos e atenderá o segmento private

Agenda

Nos Estados Unidos, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e os números referentes às vendas de casas usadas no mês de junho.

Lives

10h – Webinar “O estudante, de agora e do futuro, no mundo pós-pandemia”

A Bússola, parceria da EXAME e do Grupo FSB, recebe Juliano Costa, vice-presidente de produtos educacionais para América Latina da Pearson, Roberto Sagot, vice-presidente executivo da Fundação Dom Cabral, Duda Falcão, diretora executiva na Escola Eleva, e Marco Fisbhen, CEO da Descomplica, que discutem como será a retomada da educação pós-pandemia. Inscreva-se aqui

15h – Recuperação da economia brasileira no segundo semestre

Adolfo Sachsida, secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, conversa com Arthur Mota, economista da Exame Research

18h – Webinar Como Inovar na Crise

Pedro Waengertner, CEO da Ace, e Luís Gustavo Lima, CSO da Ace, conversarão com André Portilho, Head da Exame Academy, sobre como usar a inovação para enfrentar os desafios da crise. Assista aqui

Frase do dia

“Nossas vidas começam a terminar no dia em que nos calamos sobre as coisas que importam” — Martin Luther King Jr.