Fundeb enfim será aprovado?; Obama faz ataque a Trump e tudo para ler hoje

Após quatro anos de debates, novo Fundeb deve ser aprovado hoje

Há chances altas de que o texto que veio da Câmara seja aprovado sem alterações pelo Senado. Fundeb precisa passar a tempo de entrar no orçamento

Trump está disposto a “destruir a democracia” para vencer, diz Obama

O tom dos ataques a Donald Trump aumentou na terceira noite da convenção democrata. Quem liderou a investida foi o ex-presidente Barack Obama

Bolsonaro fala em prorrogar auxílio emergencial até fim do ano

Bolsonaro afirmou que busca um “meio termo” entre R$200 e R$600 para a eventual prorrogação das parcelas do auxílio emergencial

Guedes: Senado deu “péssimo sinal” ao derrubar veto a reajustes

Ministro da Economia criticou o Senado por sinalizar que os recursos utilizados na pandemia podem ser transformados em aumento de salário

Sem neve: frio chega com força a São Paulo e temperatura despenca 10ºC

Potente massa de ar polar vai derrubar os termômetros em todo o Brasil. Fenômeno raro no país só é previsto para a região Sul

RJ define data de retorno de aulas presenciais nas escolas particulares

Nesta quarta-feira, o estado ultrapassou a marca de 200 mil casos de covid-19 e se aproxima de 15 mil mortes

Cada vez mais aliados, Macron e Merkel se reúnem para discutir crises

O presidente francês recebe pela primeira vez a chanceler alemã em sua casa de verão. No cardápio: covid-19, Bielorrússia, Líbano e outras crises

Bolsa Família final 3 recebe última parcela do auxílio emergencial

O dia do pagamento é definido a partir do último número do seu NIS

Alemanha registra maior número de casos de covid-19 em 24h desde abril

Para tentar conter o avanço da covid-19, turistas alemães em zonas de risco devem realizar testes e adotar quarentena ao retorno ao país

Opositor russo Alexei Navalny é internado após suspeita de envenenamento

Navalny está na UTI para pacientes de toxicologia depois de passar mal em avião enquanto ia da Sibéria para Moscou

Na Sanofi, a agenda de hoje está bloqueada: não é para marcar reuniões

A empresa quer solucionar um problema ao diminuir a quantidade de reuniões online. Entenda porque você deveria seguir seu exemplo

Airbnb registra pedido de IPO nos Estados Unidos

Pedido ocorre em um momento em que seu principal mercado é duramente impactado pelas medidas de isolamento social ao redor do mundo

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Já o Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

